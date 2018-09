Ţuţuianu: Este prima dezbatere consistentă în şedinţa CExN. Scrisoarea şi-a atins scopul

Vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu a declarat vineri, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al partidului, că a fost prima dezbatere consistentă în acest for şi, din acest punct de vedere, scrisoarea şi-a atins scopul.



"Apreciez că este prima dezbatere consistentă în şedinţa Comitetului Executiv Naţional. Cred că este începutul unei normalităţi şi cred că, din acest punct de vedere, scrisoarea pe care am făcut-o şi-a atins scopul. Nu contează numărul de voturi, ci contează că ne-am putut exprima, că am adus argumente pro şi contra şi mai contează că acest CExN devine un organ lucrativ care va avea capacitatea să ia în viitor cele mai bune decizii pentru partid", a spus Ţuţuianu.



Membrii Comitetului Executiv National al PSD au dat, vineri seara, un vot majoritar de încredere în favoarea preşedintelui partidului, Liviu Dragnea. AGERPRES