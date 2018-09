Ţuţuianu: Există riscul pierderii majorităţii parlamentare dacă nu se găseşte o soluţie serioasă la problemele pe care le are PSD

Senatorul social-democrat Adrian Ţuţuianu a declarat miercuri că, în cazul în care nu se găseşte o "soluţie serioasă la problemele pe care PSD le are astăzi", există riscul ca unii dintre parlamentari să plece spre alte partide politice, fapt ce poate genera o pierdere a majorităţii parlamentare, cel puţin la Camera Deputaţilor.



"Partidul poate să rămână unit, indiferent de rezultatul din Comitetului Executiv Naţional al partidului. Eu cred că există riscul, dacă nu găsim o soluţie serioasă la problemele pe care PSD le are astăzi, ca unii dintre parlamentarii noştri să plece spre alte partide politice. Am avut recent un caz la Botoşani, sunt două-trei situaţii în care parlamentari din PSD - şi de la Botoşani, şi de la Ilfov - şi-au exprimat nemulţumirile şi riscul acesta există, ceea ce poate genera inclusiv o pierdere a majorităţii parlamentare cel puţin la Camera Deputaţilor, într-o primă etapă. De aceea îi rog pe toţi parlamentarii PSD să aibă încredere în demersul nostru, să aibă răbdare să putem discuta toate lucrurile care ţin de partid în structurile noastre statutare, şi îi asigur că deciziile pe care le vom lua vor ţine cont de interesul României, şi de interesul PSD", a afirmat vicepreşedintele PSD.



El a precizat că a avut discuţii şi cu o parte dintre miniştri, care sunt membri ai CExN, iar o discuţie pe tema Guvernului este "prematură acum".



"Unii miniştri sunt membri ai CExN, alţii nu. Cu o parte a celor care sunt membri CExN am avut discuţii (...)Noi nu am cerut o schimbare sau alta în Guvern. Remanierea Guvernului este o chestiune care cred eu că trebuie discutată după ce ne lămurim în CExN, după ce trecem de referendumul din 6-7 octombrie, şi această discuţie implică în principal pe prim-ministru şi, sigur, liderii partidelor din coaliţie. Este prematură discuţia acum despre Guvern. În interiorul scrisorii am spus că activitatea Guvernului trebuie îmbunătăţită şi am spus că activitatea Guvernului trebuie centrată în perioada următoare pe zona investiţiilor şi sprijinirii mediului de afaceri", a susţinut Ţuţuianu.



Despre amnistie şi graţiere, senatorul social-democrat a spus că acestea sunt "acte de clemenţă" pe care orice stat civilizat le adoptă la anumite intervale de timp, dar numai printr-un act normativ adoptat de Parlament. El a precizat că nu crede că adoptarea unei OUG este soluţia, pentru a nu "tensiona şi mai mult lucrurile în societate, cu riscuri greu de estimat şi care poate duce inclusiv la pierderea guvernării".



"Am spus că amnistia şi graţierea sunt acte de clemenţă. (...) Noi avem ultima lege de graţiere şi amnistie din anul 2002, pe vremea Guvernului Adrian Năstase, anul acesta suntem la 100 de ani de România Mare. În general toate statele, de evenimente deosebite adoptă asemenea acte normative, dar am spus că despre amnistie şi graţiere trebuie să discutăm în Parlament, după o largă consultare cu CSM, cu Ministerul Public, cu Uniunea Naţională a Barourilor din România, cu uniunile judecătorilor şi cu societatea civilă, în aşa fel încât să conturăm foarte exact care parte şi care categorii de persoane vor beneficia de clemenţa statului prin cele două mecanisme - amnistie şi graţiere", a punctat Ţuţuianu. AGERPRES