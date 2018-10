Ţuţuianu susţine că Dănuţ Andruşcă nu este potrivit pentru postul de ministru al Economiei

Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a declarat miercuri că Dănuţ Andruşcă nu este potrivit pentru postul de ministru al Economiei şi a adăugat că este pregătit să meargă în instanţă dacă va fi chemat de către acesta din urmă pentru a răspunde în legătură cu afirmaţiile pe care le-ar fi făcut în stenogramele apărute în presă.



"Eu cred că domnul ministru Andruşcă nu este potrivit pentru postul de ministru al Economiei, cred că este datoria noastră să semnalăm această chestiune şi să cerem, ca oameni politici responsabili, îmbunătăţirea actului de guvernare, îmbunătăţire care se poate realiza doar prin oameni cu calităţi profesionale certe", a precizat Ţuţuianu, la Palatul Parlamentului.



Întrebat cum răspunde unui comunicat al ministrului Economiei, în care se arăta că analizează declaraţiile lui Adrian Ţuţuianu şi ia în calcul să-l dea în judecată, senatorul social democrat a declarat: "Expresia nu-mi aparţine mie (n.r. - e prost, că nu poate să asculte nici cinci minute), aparţine unui om din Ministerul Economiei, dar nu am nicio îndoială că există un anume suport pe acest subiect. Dacă dânsul vrea să facă un asemenea gest, vă asigur că voi merge în instanţă, ştiu să mă apăr, sunt avocat de meserie şi ştiu foarte bine ce vorbesc (...)".



Întrebat dacă are aceeaşi părere despre ministrul Economiei, Ţuţuianu a răspuns afirmativ.



"Am aceeaşi părere şi acum. L-am invitat pe domnul ministru să vină în judeţul Dâmboviţa într-o vizită, am stabilit un program cu trei săptămâni înainte, a fost agreat împreună în dimineaţa zilei în care era programată vizita - cunoscută şi de presa locală. Mi-a reconfirmat că este prezent la ora 10,00. La ora 10,00, m-am trezit la Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu un secretar de stat şi un consilier de la cabinetul ministrului. L-am sunat să-l întreb dacă s-a întâmplat ceva, vreau să vă spun că nu mi-a răspuns nici astăzi. Şi al doilea lucru pe care îl spun foarte ferm: în judeţul Dâmboviţa există trei societăţi comerciale din industria de apărare, pe care le gestionează Ministerul Economiei. La momentul acesta, în această industrie sunt probleme cu totul deosebite", a susţinut Ţuţuianu.



În presă au apărut mai multe stenograme dintr-o şedinţă de partid în care vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu îl critică pe ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă. AGERPRES