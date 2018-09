UDMR cere sa se rezolve chestiunea privind Legea Educaţiei

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sâmbătă, că formaţiunea pe care o conduce nu va deschide un alt subiect de discuţie referitor la priorităţile legislative cu PSD-ALDE până când nu se va rezolva problema legată de ordonanţa privitoare la predarea limbii române în şcolile cu predare în limba maternă

"Acordul parlamentar este semnat pe o perioadă de patru ani, deci nu trebuie semnat de fiecare dată niciun acord. Nu am reînnoit niciodată, am semnat o dată şi în acord scrie că dacă cineva, în sesiunea parlamentară, la început, la sfârşit, pe parcursul sesiunii, dacă are motive atunci poate revizui tot ce crede despre acest protocol de colaborare parlamentară. Ne-am întâlnit şi am vorbit în această perioadă de două săptămâni de când a început sesiunea parlamentară despre un singur subiect, despre acel articol care a fost introdus de ministrul Educaţiei în ordonanţa simplă din august privind educaţia şi Legea Educaţiei şi care prevede predarea limbii şi literaturii române într-un mod neprofesionist şi ne întoarce într-o perioadă pe care noi am depăşit-o. Fiindcă această problemă, cândva, a fost o problemă politică, a existat o dezbatere politică, dar am depăşit. Acum este o chestiune de specialitate. Şi el, din varii motive, din supărare, din nu ştiu ce alte motive, a introdus acest articol care nici nu poate fi aplicat, nici nu este corect, lezează interesele elevilor. 53.000 de copii sunt afectaţi, interesele învăţătorilor şi învăţătoarelor care au specializarea de a preda în limba română şi literatura română în clasele începătoare şi aşa mai departe. A fost singurul subiect pe care l-am discutat", a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că UDMR a cerut, deja, anularea articolului introdus în Legea Educaţiei.

"Urgenţa se motivează prin faptul că a început anul şcolar şi eu un haos total, cu greve, cu tot felul de alte chestiuni, şi de aceea cred că ordonanţa de urgenţă este singura soluţie prin care se anula acest articol din acea ordonanţă. Ei nu au ştiut, ministrul nu a comunicat cu PSD sau cu coaliţia, fiindcă şi ei au fost surprinşi, nu numai preşedintele PSD, dar şi alţi parlamentari. (...) Deci, ei au înţeles şi au zis că vor rezolva această problemă. Sigur, e procedură simplă, e o procedură care necesită câteva zile, dar trebuie rezolvată. Până când nu se va rezolva această problemă noi nu deschidem alte teme", a afirmat Kelemen.

La remarca unui jurnalist că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a promis că articolul respectiv va fi anulat, liderul UDMR a spus: "Nu, el nu poate anula, poate anula Guvernul". "Bineînţeles când eu vorbesc (...) cu preşedinţii coaliţiei şi am vorbit cu Liviu Dragnea şi am vorbit cu Călin Popescu Tăriceanu despre acest subiect, deci cunosc amândoi acest subiect şi au zis că se va rezolva", a adăugat liderul UDMR.

Fiind întrebat dacă rezolvarea acestui subiect şi respectiv remanierea ministrului Educaţiei condiţionează o viitoare colaborare cu actuala coaliţie, liderul UDMR a răspuns: "Nu există viitoarea colaborare, există un protocol semnat în 2016". AGERPRES