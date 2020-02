UDMR sesizează Avocatul Poporului cu privire la OUG pe tema modificării sistemului electoral

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat luni că formaţiunea pe care o conduce a decis să sesizeze Avocatul Poporului pentru a-i cere să atace la CCR ordonanţa de urgenţă referitoare la modificarea sistemului electoral.



"Ne adresăm Avocatului Poporului deoarece în Monitorul Oficial a fost publicată OUG care modifică Legea electorală pentru alegerile parlamentare. Luni am transmis o scrisoare oficială doamnei Renate Weber, în care am subliniat faptul că este inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ fiind neconstituţionale. Am încredere că Avocatul Poporului va da curs cererii noastre şi va contesta OUG la Curtea Constituţională", a precizat, luni, Kelemen Hunor.



El a vorbit despre acest demers încă din 11 februarie, după ce a avut o întâlnire cu premierul Ludovic Orban.



"Eu am încercat să-l conving să nu mai trimită OUG la Cameră, la Parlament, acea ordonanţă care schimbă sistemul electoral în mod mascat. Şi am propus să încercăm să iniţiem un proiect de lege împreună cu toţi cei care credem că anticipatele sunt bine-venite, că pot fi organizate, un proiect de lege în care reducem termenul de 90 de zile şi mai reglementăm şi celelalte chestiuni, inclusiv pentru diaspora, dar nu cred că am reuşit să-l conving pe premier", declara, la acel moment, liderul UDMR.

AGERPRES