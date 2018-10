Udrea - apărată de copil, Bica - de lipsa de prevedere

La mai bine de o jumătate de an de când autorităţile ştiau că Elena Udrea şi Alina Bica se află în Costa Rica, unde au cerut statutul de refugiat politic, cele două au fost reţinute, ieri, în două operaţiuni simultane de capturare, la care au participat ofiţerii Interpol local şi agenţii serviciilor de securitate. Elena Udrea a fost ridicată chiar sub ochii mamei sale şi ai iubitului său, într-un parc din San Jose.

Udrea a ajuns în custodia autorităţilor la ora locală 10.00. Ea se afla împreună cu mama sa şi cu iubitul ei, Adrian Alexandrov, dar şi cu fetiţa ei, nou-născută, într-un parc din zona Sabana Oeste. Patru ore mai târziu, o operaţiune similară s-a soldat cu capturarea Alinei Bica, în zona Sabana Este. Cele două au fost reţinute în baza unor mandate de urmărire internaţională emise pe numele lor, ambele fiind condamnate definitiv, în România. Interesant este că la capturarea lor au participat agenţi ai Organismului de Investigaţii Judiciare, care activează în cadrul Biroului Naţional Interpol Costa Rica, dar şi ofiţeri ai Drecţiei de Informaţii şi Securitate Naţională, omologul local al SRI.

După reţinere, Bica şi Udrea au fost predate Tribunalului din San Jose, care urmează să judece, în următoarele ore, atât dacă va elibera pe numele celor două mandate de arestare preventivă sau măsura controlului judiciar, ori arestul la domiciliu, precum şi demararea procedurilor aferente avizării sau nu a cererii de extrădare formulte în ceea ce le priveşte de către autorităţile de la Bucureşti. Asta, în condiţiile în care atât Elena Udrea, cât şi Alina Bica au, în prezent, statutul de azilant, eliberat temporar, ele cerând chiar azil politic. Acest statut provizoriu expiră în luna februarie a anului viitor. În prezent, se derulează, în instanţă, procesul de permanentizare a acestui statut.

Avocatul Elena Udrea, Veronel Rădulescu, a precizat că sunt şanse zero ca Elena Udrea să fie extrădată în România, având în vedere că are un copil nou-născut, iar legislaţia din Costa Rica interzice separarea mamei de minor. Mai mult, fiica Elenei Udrea are cetăţenie costaricană. Nici extrădarea Alinei Bica nu este o chestiune sigură, având în vedere că infracţiunea pentru care a fost condamnată în România (favorizarea făptuitorului) nu are corespondent în legea penală din Costa Rica.

De altfel, între România şi Costa Rica nu este semnat un tratat bilateral de extrădare. Pe de altă parte, Ministerul Justiţiei comunică faptul că au fost demarate toate procedurile prevăzute de lege pentru derularea procesului de extrădare.

La ora închiderii ediţiei, Elena Udrea şi Alina Bica se aflau încarcerate într-o aripă specială a Penitenciarului de Femei din San Jose. Copilul Elenei Udrea a rămas în custodia mamei sale şi a lui Adrian Alexandrov, la domiciliul acestora din Costa Rica.

Elena Udrea nu a făcut un secret din faptul că se află în Costa Rica. Autorităţile ştiau, încă din luna februarie, că fostul ministru a cerut azil politic în statul din America Centrală.