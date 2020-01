Umanismul, antidot al doctrinelor politice limitate. Cât de necesară și posibilă este o astfel de schimbare

Anul 2020 poate declanșa schimbări profunde de percepție și de acțiune în unele dintre cele mai importante domenii. Politica este din ce în ce mai prezentă în conștiința colectivă, iar societatea, cel puțin cea românească, este din ce în ce mai implicată electoral. Această implicare aduce cu ea și reversul medaliei, iar lupta pentru putere, pentru resurse și pentru control pune într-un con de umbră omul, umanitatea și valorile pentru care, în fapt, există și funcționează politica. Profesorul Dan Voiculescu anunța, la finalul anului trecut, pe blogul personal, demararea unui proiect ambițios, pentru promovarea umanismului pragmatic, fără partizanat, și invită la reflecție pe acest subiect. Este posibilă, în acest moment, implementarea unei astfel de schimbări la nivelul societății românești și cât de conștientizată este o asemenea necesitate? Răspund la aceste întrebări unii dintre reputații analiști, sociologi, jurnaliști, scriitori și avocați care, în ultimul an, au acționat, fiecare, pentru promovarea unor astfel de proiecte și valori.

Profesorul Dan Voiculescu scria, la finalul anului 2019, că “absorbiți constant de mizele imediate (probleme, dorințe, persoane dragi sau dimpotrivă), găsim tot mai rar răgazul să ne desprindem de prezent pentru a ne analiza trecutul și, mai ales, pentru a ne gândi serios la obiectivele viitoare. Finalul și începutul de an reprezintă, totuși, pentru mulți dintre noi, o perioadă în care ne explorăm mai atent realizările din ultimele 12 luni și încercăm să ne deslușim scopurile pentru următoarele 12”. “Pentru mine, anul care se încheie a adus o aprofundare a relațiilor de familie, o desprindere de partizanatele acute care macină societatea românească, o clarificare a posibilei contribuții personale la binele celor din jur și o necesară delimitare a esențialului de irelevant. În consecință, în anul următor, pe lângă sănătatea și echilibrul interior de care avem toți nevoie, alături de familiile noastre, îmi doresc să-mi concentrez întreaga energie transpunerii în realitatea cotidiană a principiilor și valorilor doctrinei umaniste”, arată Dan Voiculescu.

În opinia sa, “după mai bine de 30 de ani dedicați umanismului pragmatic, în contextul în care limitele capitalismului sunt, astăzi, general recunoscute, cred că lumea este pregătită pentru o schimbare fundamentală, pentru o trecere la nivelul la care valoarea umană intrinsecă (nu capitalul sau clasa socială) devine principalul reper al societății”. “Să ne înțelegem, umanismul nu este un adversar al capitalismului, ci mai curând o etapă istorică superioară. O consecință naturală a împlinirilor și limitelor doctrinelor politice care au marcat ultimele secole. Asumând că drumul de la idee la realitate este întotdeauna lung și că orice model social nou este întâmpinat, de multe ori, cu neîncredere sau infatuare, îmi voi dedica tot timpul de care dispun promovării umanismului pragmatic, fără nicio miză partizană. Marile obiective adună oamenii, nu îi separă, fiind împlinite cu viziune integratoare, tenacitate și smerenie. Acesta este, așadar, proiectul meu pentru anul 2020. Și pentru următorii”, mai arată Voiculescu.

Acesta este un proiect ambițios, asumat într-o perioadă extrem de tulbure prin care trece societatea românească, după trei ani de la ultimele alegeri parlamentare de lupte politice, mai mult sau mai puțin convenționale, în care s-a creat o falie fără precedent. Anul 2019 a arătat cât de profundă este această falie, mai ales după consumarea alegerilor europarlamentare și prezidențiale. Iar anul 2020 se anunță, încă de la început, unul la fel de agitat, cu alte două rânduri de alegeri – locale și parlamentare. În aceste condiții, se pune întrebarea dacă este posibilă, într-o astfel de perioadă, conștientizarea de către societate a nevoii de schimbare și de revenire la principiile umaniste. Și mai ales dacă această schimbare va întâmpina sau nu o opoziție puternică din partea societății.

Bogdan Chirieac: Este nevoie de un alt sistem. Capitalismul de tip liberal își arată limitele

Cunoscutul jurnalist și analist Bogdan Chirieac răspunde provocării profesorului Voiculescu și precizează pentru “Jurnalul” că lumea de astăzi are nevoie de un alt sistem economic, politic și social, ca reper de orânduire, “întrucât, după cum se poate vedea deja, capitalismul de tip liberal începe să își arate limitele. În lume există încă un model de succes, anume sistemul chinezesc, care se bazează pe un capitalism sălbatic și pe un partid unic. Un astfel de model, însă, nu ar satisfice cerințele civilizației occidentale în materie de drepturi și libertăți, nici chiar cerințele societății românești, care nu ar mai accepta ideea unui partid unic”.

“Astfel, singura soluție viabilă ar putea fi doctrina umanistă. Este un proiect care ar salva. În condițiile în care, repet, capitalismul de tip liberal încetează să mai ofere ceea ce înseamnă o competiție reală, în care toată lumea are șanse egale de reușită”, adaugă Chirieac.

Jurnalistul a făcut același exercițiu de a trece în revistă obiectivele atinse pentru ultimele 12 luni și proiectul cel mai important pe care îl are în anul 2020. Cea mai importantă realizare a ultimelor 12 luni a constat în consolidarea trustului media DcNews. Proiectul cel mai important pentru următoarele 12 luni este diversificarea mediilor acestui trust.

Marius Pieleanu: Cu tenacitate, acest obiectiv este posibil pe termen mediu

La rândul său, sociologul Marius Pieleanu consideră că provocarea profesorului Voiculescu este șansa pe care o are societatea românească în acest moment. “Am mai spus-o în câteva rânduri și am de gând să o repet. Doctrina umanistă se adresează societății ca o valoare dincolo de curentele politice clasice. Este un curent care înglobează valori esențiale, urmărește bunăstare pentru cât mai mulți cetățeni, nu promovează conflicte și își propune să realizeze ceea ce se numește o adevărată concordie socială. Aceste valori sociale nu au cum să fie privite altfel decât cu încredere de populație, deoarece sunt peste valorile economice și politice promovate de celelalte doctrine”, susține sociologul. Acesta adaugă că “însă, din păcate, societatea românească, mult prea măcinată, în ultimii ani, de războaiele cu ea însăși, este extrem de divizată. Astfel încât, părerea mea este că, pe termen scurt, un astfel de deziderat este foarte greu de implementat aici. Cred, însă, de asemenea, că, cu tenacitate, acest lucru nu este imposibil pe termen mediu, fiind chiar o schimbare necesară”, precizează Marius Pieleanu.

Sociologul arată că cea mai importantă realizare din ultimele 12 luni este de natură profesională și se referă la munca pe care casa de sondare pe care o deține, împreună cu CURS, a depus-o pentru realizarea exit-poll-urilor la alegerile europarlamentare și prezidențiale din 2019, unde a prezentat cele mai exacte rezultate. “Pentru următoarele 12 luni, ca obiectiv principal, ne propunem să facem o treabă cel puțin la fel de bună, întrucât ne așteaptă încă două < examene > – alegerile locale și alegerile pentru Parlamentul României”.

Florin Condurățeanu: Dacă totul este doar banul, suntem pierduți

Jurnalistul Florin Condurățeanu arată, la rândul său, că, pentru a ne dezvolta, trebuie să fim mai buni, mai aproape de valori, de om. “Asta înseamnă, după părerea mea, doctrina umanistă. Doctrina umanistă nu are cum să lipsească din filosofia partidelor. Pentru că omul trebuie să fie în centru. Omul trebuie să nască bunătate în jurul său. Dacă totul este doar ban înseamnă că suntem pierduți”.

În acest sens, atât proiectul domniei sale de anul trecut, cât și obiectivele pentru 2020 se circumscriu aceleiași teme, a promovării omului. “În anul care a trecut, m-am străduit, cu durere în suflet, să demontez acțiunile agresive îndreptate împotiva poporului român, agresiuni care au ca scop umilirea acestuia. M-am luptat pentru a nu mai sta în genunchi în fața nimănui. Și am militat pentru toate acestea, deoarece acest popor este unul frumos, cu multă căldură, care are deschidere către oricine. Toată istoria românească este marcată de fapte îndreptate către unanism”, arată jurnalistul. Florin Condurățeanu subliniază că “nu suntem un popor de mâna a doua. Dacă americanul se află, luni, la ora 3.00, la New York, iar la 7.00 se află la Tokyo este pentru că a zburat cu un avion inventat de românul Coandă. Un alt român, Paulescu, a salvat, în cei peste 100 de ani, peste 200 de milioane de diabetici, deoarece a inventat insulina. Eu pentru asta am luptat, să nu uităm, nici noi, dar nici alții, cine suntem”.

Pentru anul 2020, jurnalistul își propune să se angajeze și mai ferm în această luptă. “Am câteva proiecte frumoase. S-a descoperit, spre exemplu, în zona Aradului, o cetate de trei ori mai mare decât Troia, veche, cu 1.500 de ani înainte de Hristos. Voi face cunoscut acest lucru”.

Avocat Gheorghe Piperea: Trebuie o dezbatere publică serioasă. Lucrurile trebuie începute acum!

Și avocatul Gheorghe Piperea, inițator al mai multor proiecte de lege care vizează drepturile omului în raport cu instituțiile bancare, și nu numai, laudă această initiativă. “Teoretic, la această oră, în România, se poate vorbi despre necesitatea și despre posibilitatea implementării unei doctrine de tip umanist. Problema este că lumea se concentrează pe ideologiile de dreapta sau de stânga. În primul rând, < > oficială de astăzi este falsă, nu este dreapta. La fel se poate spune și despre doctrina de stânga. Dreapta este o doctrină neo-feudală în România, în timp ce stânga, la noi, este o doctrină ultra-liberală, care face cadouri multinaționalelor. Evident, stânga, în România, a încercat să ia și anumite măsuri reparatorii, însă, atunci când a făcut-o, a făcut-o genunchi și cu jumătate de măsură. Pot da ca exemplu în acest sens celebra OUG 114”, a declarat, pentru “Jurnalul”, avocatul Piperea.

În opinia sa, “mai grav este că societatea, la acest moment, este concentrată pe ideea că fiecare trebuie să se descurce de unul singur, că statul nu trebuie să ia măsuri care să fie considerate < >. Avem cei mai < > < > din Europa. Iar acest lucru intră în contradicție cu trendul societății noastre și, dacă te uiți cu atenție la modul în care se acționează, ajungi la concluzia că oamenii s-au abrutizat. Dau ca exemplu acești așa-ziși “tineri frumoși și liberi”, al căror mod de gândire conduce către ideea că societatea românească se află în pericol. Avem nevoie de repere și de solidaritate. Și, da, pentru asta este necesară implementarea unei doctrine umaniste”.

Gheorghe Piperea susține că, “la momentul anului 2019, am spus că voi lupta împotriva fenomenului de perpetuare a sărăciei și a inegalităților în societate. Sărăcia și inegalitățile nu reprezintă un neajuns valabil doar pentru România. De aceea spun că trebuie începute, încă de acum, demersurile umaniste. Este necesară o dezbatere publică serioasă și trebuie construit, din temelii, un nou sistem educațional. Altfel, nu se va mai putea vorbi, peste câțiva ani, de libertate, nici a pieței, nici a omului. Deja se văd tendințele în care libertatea pieței nu mai este o libertate pentru toată lumea, ci doar pentru cei care își pot permite o astfel de libertate”.

Pentru anul 2019, Gheorghe Piperea și-a propus multe, “însă pot recunoaște că m-am confruntat cu o serie de amărăciuni și de insuccese. Aceste obiective nu s-au concretizat în special din cauza opoziției venite dinspre Guvern, politicieni, Parlament sau chiar Curtea Constituțională. Politicul nu a dorit să promoveze, cu adevărat, un set de legi pentru o protecție reală a consumatorilor, legi pe care le-am gândit pentru a lupta împotriva sărăciei și inegalităților despre care vorbeam mai sus. Există, la ora actuală, un milion de persoane sărăcite de creditorii financiari. Curtea Constituțională a dat de înţeles că a așteptat să se schimbe puterea în România și a fost refractară cu privire la aceste reforme. Însă ideea a rămas”.

“De aceea, pentru anul 2020, îmi propun ca principal obiectiv profesional realizarea acestor reforme pe care le-am început anul trecut. Anul acesta, temele care interesează peste un milion de români vor putea reprezenta un subiect principal de dezbatere în societatea românească, deoarece avem două rânduri de alegeri – alegerile locale și cele parlamentare. Am depus în Parlament proiecte de lege și sper să fie dezbătute cu responsabilitate. Toate vizează combaterea sărăciei și combaterea inegalităților. Revin o secundă la tema doctrinei umaniste și, din acest punct de vedere, sunt convins că, la un moment dat, clasa de mijloc din România își va da seama că există și alte mijloace de dezvoltare. Nu doar așa-zisa luptă împotriva corupției, care numai luptă împotriva corupției nu a fost. De 14 ani, luptăm împotriva corupției, iar corupția este la un nivel mult mai ridicat decât înainte să se înceapă lupta împotriva ei. În acest timp, bugetele instituțiilor care se fac că se luptă cu corupția au crescut direct proporțional cu nivelul corupției”, a conchis avocatul.

Dinu Săraru: Angajarea valorilor umanismului devine imperativă

Scriitorul Dinu Săraru a declarat, pentru “Jurnalul”, că profesorul Dan Voiculescu a formulat ideea unei datorii atunci când s-a angajat să promoveze umanismul pragmatic. “Într-o vreme în care România este, din nefericire, dominată de << canibalismul politic de Codrul Vlăsiei>>, angajarea unui dialog la nivel național sub imperiul responsabilității umaniste, a valorilor umanismului în societate, este imperativă. Această necesitate este determinată de interesul unei societăți a cărei evoluții ne arată tuturor, în fiecare zi, că dintr-un popor devine doar o populație”. Domnia sa este de părere că “la această stare de << spirit>> care caracterizează societatea românească de astăzi a contribuit și contribuie în mod nefast tăvălugul globalismului desființator al identităților naționale și al valorilor naționale pe care s-a întemeiat, întotdeauna, curcubeul (cum spun evreii) – care este strălucitor, unic, deși este alcătuit din atâtea culori, fiecare culoare își pătrează identitatea”.

În geografia dialogului pe care ni-l propune profesorul Dan Voiculescu, Dinu Săraru vede înscrise și pagini ale literaturii sale, mai ales din ultimii ani, începând cu Trilogia Ciocoilor și din filmul “Ticăloșii”, inspirat de romanul “Ciocoii noi cu bodyguard”.

Maestrul Dinu Săraru arată că o schimbare trebuie să se producă, întrucât “procesul descreierării națiunii române a început cu scoaterea Istoriei și Geografiei din manualele școlare și a continuat chiar cu eliminarea limbii române din aceste manuale. Aceste lucruri și altele au condus la ceea ce se vede astăzi, prin implementarea unui proces abil pus la cale de distrugere a liderilor din orice domeniu de activitate”.