Un candidat PLUS la europarlamentare îl părăseşte pe Dacian Cioloş. Din nou

foto: Facebook

Un candidat al formaţiunii PLUS la alegerile europarlamentare de pe 26 mai, Valeriu Nicolae, a anunţat într-o postare pe Facebook că demisionează din acest partid. Nicolae, aflat pe locul 6 al listei PLUS, a fost secretar de stat în Ministerul Muncii în perioada în care Dacian Cioloş a fost premier.

"Nu a mers. Am încercat, am pus și suflet dar am înfrânt. Îmi pare tare rău că nu a funcționat. Am simțit că risc să pierd niște prieteni tare dragi și că devin din ce în ce mai încrâncenat. Nu am mai râs cam de multișor și nu prea îmi place de mine așa. Presiunea așteptărilor multora, unii dintre ei oameni pe care îi respect a fost nu rar, înfricoșătoare. Nu se schimbă nimic, doar că nu mai fac parte dintr-un partid", a scris Nicolae pe reţeaua de socializare.

"Dacian rămâne cel mai fain om cu care am lucrat vreodată. Gafa aia cu securiștii e a mea", a mai recunoscut Valeriu Nicolae în mesaj.

Nu a prima dată când Nicolae îl părăseşte pe Dacian Cioloş - în august 2016, el şi-a dat demisia din Guvernul condus de Dacian Cioloş, după ce a invocat "oboseala şi căderea fizică". De asemenea, el a mai justificat demisia sa prin "eşecurile în a schimba mult mai multe, în special pe problema violenţei domestice şi a reformării aparatului administrativ, atitudinea de «mi se rupe» a cîtorva dintre cei mai decenţi oameni din interiorul ministerului, blocajele decizionale şi mîrlănismul biro-politicienilor din ministere".