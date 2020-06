Un fost ministru s-a alăturat PPUSL

SORIN LUPSA/ROMPRES/ BUCURESTI, ROMANIA: Conferinta de presa sustinuta de Vlad Rosca (in img), vicepresedinte al Partidului Actiunea Populara, 22 aprilie 2004. "STIRE PE FLUX" ROMPRES Foto/ Sorin LUPSA BUCURESTI, ROMANIA: Conferinta de presa sustinuta de Vlad Rosca (in img), vicepresedinte al Partidului Actiunea Populara, 22 aprilie 2004. "STIRE PE FLUX" ROMPRES Foto/ Sorin LUPSA

Fostul ministru Vlad Roșca s-a alăturat umaniștilor, după o absență de câțiva ani din viața politică. Roșca a fost, printre altele, șeful Departamentului de Lucrări Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, secretar de stat, ministru al Funcției Publice în guvernul condus de Mugur Isărescu. A fost vicepreședinte al PNȚCD și secretar executiv al PNL.

„Constatând situația complicată, deloc pozitivă, pe care țara noastră o traversează în ultima perioadă, am decis să revin în politică, alăturându-mă noii echipe ce s-a constituit în cadrul PPU (social-liberal). Am convingerea că valorile umaniste, precum și cele social-liberale reprezintă un fundament solid, care are capacitatea reală de a asigura construirea unui viitor luminos și sigur pentru fiecare român ce a ales să trăiască și să muncească cinstit în această țară”, a transmis Vlad Roșca.