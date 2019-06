Un fost primar al Craiovei s-a înscris în partidul lui Ponta

Fostul primar al Craiovei Antonie Solomon a anunţat, joi, că s-a înscris în Partidul PRO România şi că îşi doreşte să contribuie la construirea unei filiale puternice a acestui partid în judeţul Dolj.

"Se pare că, la noi, un lucru secret se află cel mai repede. Astăzi, 13 iunie, m-am hotărât să ma înscriu în Partidul ProRomânia. Toată viaţa 13 mi-a purtat noroc: pe 13 martie am cunoscut-o pe soţia mea, pe 13 iulie s-a născut băiatul meu, am depus jurământul la ora 13 ca viceprimar, la maşină am avut numărul 13. Sper din toată inima să îmi poarte noroc şi ziua şi hotărârea de azi şi să construim o filială puternică a acestui partid", a scris Solomon pe facebook.

Acesta a mai scris că în opinia sa partidul "va fi un partid PRO Craiova". "Îi aştept pe toţi cei care cred în mine să ne apucăm de treabă!", a mai scris fostul primar.

Solomon şi-a început activitatea în administraţia locală în anul 2000, fiind consilier local timp de un an (2000-2001). În 2001 este ales viceprimar al municipiului Craiova, iar în 2004 a câştigat funcţia de primar. Dacă în 2004 a candidat din partea PSD, la alegerile locale din 2008 a fost ales din partea PDL, obţinând al doilea mandat consecutiv la primăria municipiului Craiova. În 2008, a câştigat funcţia de primar al Craiovei din primul tur, cu 55,07 la sută din totalul voturilor valabil exprimate.

La alegerile locale din iunie 2012 a candidat din partea UNPR la funcţia de primar al Craiovei, dar a pierdut în faţa candidatei USL Olguţa Vasilescu.

La 10 octombrie 2012, Antonie Solomon a anunţat că a demisionat din UNPR. La 25 octombrie 2012, Solomon a anunţat că s-a înscris în PP-DD din partea căruia a candidat pentru Senat în Colegiul 1 Craiova. La scrutinul din 9 decembrie 2012, Antonie Solomon a câştigat primul său mandat în Camera superioară a Parlamentului ca urmare a redistribuirii, întrucât a obţinut 24, 92% din voturi, situându-se pe locul al doilea după Cristiana Anghel de la USL care a închis colegiul cu un procentaj de 56,82%.

Pe 2 martie 2010, Antonie Solomon, pe atunci primar al Craiovei, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie sub acuzarea de luare de mită. Pe 3 martie 2010, a fost arestat preventiv de magistraţii Tribunalului Argeş; a fost eliberat din arest la 8 septembrie 2010. La 11 iulie 2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe Antonie Solomon la trei ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi fals intelectual.

AGERPRES