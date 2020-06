Un lider al PNL Vrancea a picat Bacalaureatul. A luat 3,60 la Limba română

Prim vicepreşedintele PNL Vrancea, Daniel Moroşanu, a picat Bacalaureatul, după ce, potrivit unor surse politice, a luat notă mică la Limba și literatura română. Moroşanu a contestat nota obținută.

Prim vicepreşedintele PNL Vrancea, Daniel Moroşanu, are 42 de ani şi a participat pentru prima dată la examenul de Bacaluareat, după ce în urmă cu doi ani a a absolvit cursurile liceale la seral.

La examenul de Bacalaureat, Moroşanu a avut dificultăţi la proba scrisă la Limba română. Surse politice spun că liderul liberalilor vrânceni a luat nota 3,60.

Politicianul a contestat nota şi acum aşteaptă rezultatele recorectării lucrării.

Dacă va obţine cel puţin 5 la Limba română, Moroşanu va fi declarat promovat, deoarece la celelalte probe are note mai bune. Aceleaşi surse susţin că nota la Istorie a fost 7,55, iar la Geografie candidatul a obţinut 8,65.

Daniel Moroşanu a absolvit liceul în 2018, dar are şi o diplomă de şcoală profesională obţinută în urmă cu peste 20 de ani. În plus, a absolvit o şcoala de tehnicieni silvici, dar pentru a lucra în domeniu are nevoie de studii liceale cu Bacalaureat.

Pe plan politic, Daniel Moroşanu este considerat a fi un apropiat al ministrului Dezvoltării, Ion Ştefan. Din 2017, el conduce Departamentul de Politici Publice al PNL Vrancea fiind numit prim vicepreşedinte al organizaţiei. În 2016, Moroşanu a pierdut alegerile pentru poziţia de primar al comunei vrâncene Vidra.

(sursa: Mediafax)