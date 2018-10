Un ministru PSD a dezvăluit cum se va face REMANIEREA și cine va lua hotărârea finală

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, afirmă, referitor la remanierea guvernamentală, că decizia în acest sens o ia premierul.

Întrebat dacă îi este teamă de o posibilă remaniere, ministrul Finanţelor a spus că vede altfel lucrurile şi că este preocupat doar să-şi facă treaba.

„După mulţi ani de zile, eu fiind poate cel mai vechi dintre colegii mei în administraţie, văd altfel lucrurile. Sunt preocupat să îmi fac treaba mea, şi că e weekend, şi că e noapte, şi că e zi.(...) Decizia o ia premierul”, a spus Teodorovici, duminică seară, la Antena 3.

El a dezvăluit modul în care Viorica Dăncilă face evaluările miniștrilor.



„Stabilim cu programul de guvernare în partea stângă. Discutăm despre ce am făcut, despre ce nu am făcut, unde am întâmpinat probleme, care au fost motivele. Noi avem ca obiectiv sfârșitul anului. Discutăm despre fiecare măsură, prezint argumente pertinente și decizia o ia premierul.”, a spus Eugen Teodorovici.

Premierul Dăncilă va anunţa curând rezultatul evaluării miniştrilor şi care miniştri vor fi remaniaţi.