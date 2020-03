Un politician român a rămas blocat în SUA din cauza instituirii stării de urgență

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a rămas blocat în SUA după ce s-a instituit starea de urgență în această țară. „Blocat între două lumi aflate în situație de urgență !”, scrie acesta pe Facebook.

El precizează că a fost la Bruxelles pentru a participa la ședința plenului Parlamentului European redusă la doar două zile, iar după un scurt popas la București a decis să răspundă unei invitații din partea Partidului Republican din Statele Unite.

„După un zbor de 9 ore, când am aterizat la Washington, președintele Trump tocmai anunța instituirea stării de urgență. Bineînțeles, nu aș fi plecat dacă știam că vor fi suspendate toate zborurile spre și dinspre Europa. Însă pentru că am fost invitat la un eveniment organizat la reședința oficială a Președintelui Trump din Florida, am considerat că trebuie să onorez această invitație, cu atât mai mult cu cât este al doilea an consecutiv când am acest privilegiu. Ținând cont de situația excepțională decretată în Statele Unite de către Președintele Americii din cauza epidemiei COVID 19, evenimentul de la Mar-a-Lago la care eram invitat s-a amânat. Între timp, SUA a anulat și zborurile către Marea Britanie și Irlanda, prin urmare voi respecta toate instrucțiunile autorităților americane până voi găsi cea mai sigură cale de a reveni în Europa. Recunosc că urmăresc, împreună cu echipa mea, clipă de clipă, tot ce se întâmplă acasă și trăiesc această situație la fel de îngrijorat ca toți românii. Lumea toată se schimbă după această experiență dură. Nu am mai văzut niciodată aeroporturi goale și oameni speriați de semenii lor”, adaugă Tomac.

Preşedintele PMP menționează că nu a crezut că va trăi vreodată situații excepționale, concomitent și din același motiv, în România și în SUA: „Abia aștept să revin în țară pentru că îmi doresc în aceste clipe să fiu acasă”.

Mediafax