UPDATE. Iohannis, atac dur la adresa PSD. "Aşa arată o guvernare eşuată"

Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, în cadrul declaraţiei de presă de la Palatul Cotroceni, că PSD ar fi trebuit să plece de mult de la guvernare.

"In urma cu cateva saptamani, tragedia cumplita de la Caracal ne-a aratat cat de multe si de profunde sunt disfunctionalitatile din interiorul statului. Incompetenta, coruptia, indiferenta au dus la un deznodamant cutremurator: incapacitatea statului de a salva vietile propriilor cetateni.

Am cerut guvernului ca pana la finalul lunii august sa adopte masuri si sa nu mai existe intarzieri criminale. Am si indicat guvernului in sedinta CSAT ce masuri esentiale trebuie luate cu prioritate. PSD, preocupat insa de solutionarea crizelor interne, continua sa ignore rezolvarea urgentelor care sunt importante pentru cetateni

PSD este specialist in a taraga lucrurile sperand ca lumea sa uite cui ii revine responsabilitatea. Vedem o lupta politica surda pentru a ramane cu orice pret la putere. Din pacate, s-a adeverit ce am spus despre buget: investitii majore nu se fac, spitale si autostrazi nu se construiesc. PSD scoate functii la mezat. Asa arata o guvernare esuata. Guvernarea PSD nu si-a inteles niciodata rolul", a mai spus şeful statului.

"Vorbim si de cum functioneaza institutiile statului. PSD refuza sa faca pasii necesari pentru a corecta gravele carente create prin propriile lor decizii. Asa se face ca legea recursului compensatoriu nu a fost nici acum abrogata. Au fost pusi incompetentii in functii, dati afara profesionisti si pusi in locul lor oameni incapabili. Guvernul PSD a facut mult rau Romaniei si trebuia sa plece de mult. Romanii isi doresc o alta guvernare si o vor avea. Directia in care se merge este gresita si romanii considera gresita. S-a vazut asta la referendumul din 26 mai"

----------------------

Klaus Iohannis este aşteptat să anunţe miercuri seară dacă va accepta interimatele propuse de Viorica Dăncilă, scrie Antena 3.

Asta ar putea însemna sfârşitul crizei guvernamentale, în condiţiile în care Executivul nu s-a putut întruni.

Preşedintele Klaus Iohannis va susţine o declaraţie de presă, miercuri, ora 17.00, la Palatul Cotroceni.

Trei portofolii sunt libere, iar secretarii de stat nu au primit delegare pentru a lua decizii şi a semna acte.

Actele care ar fi trebuit să intre miercuri pe ordinea de zi au fost deja pregătite, în speranţa unui răspuns matinal de la Cotroceni cu privire la interimate.