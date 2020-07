UPDATE Ludovic Orban: Amânarea Legii carantinării crește riscul de infectare cu COVID-19

După amânarea dezbaterii în Senat a legii carantinării și izolării, premierul Ludovic Orban a declarat că fiecare zi de întârziere constutie un risc major pentru răspândirea virusului.

„Transmit un mesaj de revoltă și de indignare față de amânarea dezbaterii și aprobării de către Senat a legii care să ne pună la dispoziție instrumentele de luptă indispensabile de care avem nevoie în lupta împotriva epidemiei. Amânarea adoptării legii înseamnă o creștere dramatică a riscului de infectare. Repet, în toate țările democratice din lume autoritățile au la dispoziție aceste instrumente, care sunt carantina, izolarea la domiciliu, posibilitatea de a trata pacienții sub control medical. În momentul de față, Guvernul și autoritățile din România sunt lipsite de acest instrument vital”, a spus Ludovic Orban, la finalul videoconferinței cu prefecții, de la sediul MAI.

Șeful Guvernului susține că mai multe persoane au cerut externarea din spitale.

„Au ieșit din spital foarte mulți pacienți, nu am avut posibilitatea să determinăm izolarea la domiciliu și tratarea la domiciliu a pacienților. La ora actuală, în urma anchetelor epidemiologice nu avem această pârghie de a decide izolarea la domiciliu a persoanelor care au intrat în contact cu persoanele infectate, există riscul ca persoanele care sunt infectate sau sunt suspecte să se plimbe liber în societate fără nicio posibilitate din partea noastră de a dispune măsurile de izolare a lor”, a explicat premierul.

Acesta susține că nu poate să înțeleagă de ce PSD amână adoptarea legii.

„Nu pot să înțeleg de ce se amînă adoptarea acestui act normativ. Fiecare zi în care nu intră în vigoare această lege însemană un risc major pentru creșterea răspândirii virusului în comunitate. Nu pot să înțeleg de ce PSD se încăpățânează să tragă de timp, să ne pună bețe în roate”, a mai declarat Ludovic Orban.

Votul în plenul Senatului pe proiectul de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, programat sâmbătă, a fost amânat pentru luni.

Proiectul a fost adoptat, joi, de Camera Deputaților.

Legea a fost adoptată, luni, de Guvern, după ce Curtea Constituțională a decis că internarea persoanelor diagnosticate cu COVID-19 în spitale este contrară Legii Fundamentale.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a spus, luni, că în proiectul de lege adoptat de Guvern se redefinesc „carantina” și „izolarea”, el precizând că prima este destinată persoanelor sănătoase, iar cea de-a doua, persoanelor infectate.

„Prin proiectul de lege la care s-a lucrat până astăzi dimineață, am dorit să abordăm problema mai general, nu numai pentru COVID. Am încercat să fie cât mai clare acțiunile și termenii din legea respectivă. Începe cu mai multe definiții. „Carantina persoanelor” are acum o definiție care este asemănătoare cu regulamentul internațional sanitar. Ea reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spații special desemnate de autorități, la domiciliu sau în locația declarată de către persoana carantinată”, a spus Arafat.

