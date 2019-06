USR anunţă că va semna acordul propus de preşedintele Iohannis

Uniunea Salvaţi România salută propunerea preşedintelui Klaus Iohannis ca toate partidele să semneze un acord naţional, informează USR, prin intermediul unui comunicat remis miercuri.



"Uniunea Salvaţi România salută propunerea preşedintele Klaus Iohannis ca toate partidele să semneze un acord naţional pentru anularea modificărilor făcute de PSD, ALDE şi UDMR legislaţiei din justiţie", a precizat sursa citată.



Uniunea menţionează că a depus deja în Parlament proiecte de lege care transpun recomandările Comisiei de la Veneţia în legile justiţiei şi că în cazul în care există un acord politic, acestea pot fi adoptate în perioada imediat următoare "astfel încât sistemul de justiţie să îşi recapete stabilitatea, iar România să îşi recupereze credibilitatea" în faţa partenerilor externi.



"USR susţine, de asemenea, o reformă constituţională care să cuprindă întrebările de la referendumul pentru justiţie al preşedintelui Iohannis, dar şi iniţiativa Fără penali în funcţii publice, care a fost semnată de peste un milion de cetăţeni. De altfel, USR militează pentru o reformă constituţională mai amplă, care să includă de exemplu depolitizarea CCR, o instituţie cu rol fundamental în statul român, care şi-a abandonat misiunea de a apăra legea, sub presiunile PSD-ALDE", reiese din comunicat.



Preşedintele USR, Dan Barna, subliniază că justiţia rămâne "prioritatea zero" a României.



"USR îşi păstrează consecvenţa din ultimii 3 ani de zile în care a luptat în Parlament şi în stradă pentru a împiedica subminarea independenţei justiţiei de către coaliţia toxică de la guvernare şi va semna acordul propus de preşedintele Iohannis. Justiţia rămâne în continuare prioritatea zero a ţării noastre, pentru a ne asigura că România rămâne pe parcursul european", a declarat liderul formaţiunii.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri, după consultările cu reprezentanţii partidelor parlamentare, că i-a invitat să semneze un acord naţional pentru România europeană.



"Am constatat că există o largă convergenţă. Marea majoritate a partidelor au fost de acord că rezultatele acestui referendum trebuie implementate aşa cum a votat poporul, sunt de acord partidele că trebuie consolidat parcursul european al României. În consecinţă, pentru a valorifica aşa cum se cuvine acest vot şi consultările, am decis să invit partidele politice parlamentare să semnăm un acord naţional pentru consolidarea parcursului european al României sau un pact politic pentru România europeană", a declarat şeful statului.

AGERPRES