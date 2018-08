USR cere demisia lui Tudorel Toader

Deputatul USR Stelian Ion a anunţat, marţi, în faţa Ministerului Justiţiei că a cerut demisia ministrului Tudorel Toader iar partidul din care face parte va iniţia o moţiune simplă împotriva acestuia la începutul sesiunii parlamentare.

"Am făcut aceea evaluare a ministrului Justiţiei şi am concluzionat că este un ministru de nota patru. Ca atare, i-am cerut răspicat demisia din această funcţie. Am argumentat şi de ce am ajuns la concluzia că este un ministru de nota patru prin faptul că a promovat nişte legi criticate de majoritatea magistraţilor din România, de Comisia de la Veneţia, de Comisia Europeană şi de GRECO. A promovat un text al abuzului în serviciu care serveşte intereselor infractorilor. A minţit în mod repetat atunci când a spus că nu aceea a fost forma pentru abuzul în serviciu şi că nu a exclus terţi din textul acelei reglementări. A minţit atunci când a spus că nu ştia de protocolul din decembrie 2016 i s-a demonstrat cu acte că ştia de acel protocol. A fost criticat de mai multe ori de Consiliul Superior al Magistraturii pentru declaraţiile iresponsabile pe care le-a făcut la adresa justiţiei", a declarat deputatul.

În opinia sa, aceste lucruri trebuie discutate şi în Parlament. "Ministrul Tudorel Toader este un pericol la adresa statului de drept şi a activităţii normale a justiţiei şi ca atare se impune demisia urgentă a acestuia", a punctat deputatul. Stelian Ion a adăugat că nu a discutat cu alte formaţiuni politice despre moţiunea simplă, ci doar în partid.

Potrivit unui comunicat de presă al USR, Tudorel Toader a devenit un instrument obedient al lui Tăriceanu şi Dragnea şi pune în pericol stabilitatea şi independenţa sistemului de Justiţie.USR susţine că "toate diplomele şi distincţiile profesionale nu mai valorează nimic şi nu compensează lipsa de caracter şi reaua intenţie a celui mai detestabil ministru al Justiţiei de la miniştrii din timpul dictaturii comuniste încoace".