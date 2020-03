USR cere impozitarea cu 90% a pensiilor speciale

Formațiunea condusă de Dan Barna (foto) cere impozitarea cu 90 la sută a pensiilor speciale şi renunţarea la taxele aplicate pe salariul minim pe economie. În cazul impozitării pensiilor speciale, componenta de pensie contributivă ar urma să nu fie taxată, conform USR.

„Statul poate să renunţe la taxele aplicate pe salariul minim şi fiecare român rămâne cu 830 de lei în plus în mână. În plus, statul poate să acorde 830 de lei ajutor de criză pentru fiecare angajat care şi-a pierdut locul de muncă începând cu 1 martie. Impactul bugetar al acestor măsuri propuse de USR este suportabil pe termen scurt şi similar cu impactul măsurilor anunţate de către Guvern”, se arată într-un comunicat USR. Sub titlul „măsuri suplimentare de ajustare a cheltuielilor statului român”, Uniunea propune impozit de 90% pe orice venit de la stat (salarii plus altele surse, inclusiv pensiile cumulate cu salariul) care depăşeşte salariul preşedintelui României; accelerarea intrării fondurilor europene în economie; digitalizare şi revizuirea „labirintului” de agenţii, autorităţi, companii de stat (municipale sau nu) pe care îl are statul român.

O altă propunere vizează inventarierea activelor statului şi valorificarea multora dintre ele care sunt în prezent nefolosite sau folosite de „grupuri de interese restrânse”.