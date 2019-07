USR: Demisia lui Moga din fruntea MAI nu rezolvă nimic din situaţia de fond

Uniunea Salvaţi România consideră că demisia lui Nicolae Moga din fruntea Ministerului Afacerilor Interne este un gest menit să reducă din "presiunea publică generată de eşecul masiv al autorităţilor publice" în a salva viaţa Alexandrei, dar că aceasta "nu rezolvă nimic din situaţia de fond", atât timp cât rămân în instituţiile cu atribuţii pe zona de siguranţă a cetăţeanului "oameni incompetenţi".



"Uniunea Salvaţi România consideră că demisia lui Nicolae Moga din fruntea Ministerului Afacerilor Interne este un gest menit să reducă din presiunea publică generată de eşecul masiv al autorităţilor publice în a interveni şi a salva viaţa Alexandrei şi mai puţin o asumare a unei incompetenţe cronice dovedite de PSD. Pentru ca tragedii precum cea de la Caracal să nu se mai repete este nevoie de o reformă profundă a tuturor instituţiilor care trebuie să protejeze cetăţeanul şi un prim-pas trebuie să fie implementarea pachetului de măsuri propus de USR în cadrul zilei de luni", se arată într-un comunicat de presă al USR intitulat "Reformă până la capăt sau demisia in corpore!" şi transmis, marţi, AGERPRES.



Potrivit preşedintelui USR, Dan Barna, senatorul Nicolae Moga a fost doar "un argat" numit la conducerea unei instituţii pentru care "nu avea competenţele necesare".



"Ceea ce s-a întâmplat la Caracal nu este o situaţie excepţională, nu este o verigă slabă care nu mai funcţionează, a fost doar ultima dovadă dintre multe care confirmă că politizarea aproape exclusivă, aproape totală, a sistemului cu şefi de inspectorate care nu au studii din zona Poliţiei, cu mecanici angajaţi pe post de şefi de Inspectorate judeţene, toate acestea au adus sistemul în situaţie de colaps", a declarat Barna, citat în comunicat.



USR atrage atenţia că "simpla demisie a lui Nicolae Moga din fruntea MAI nu rezolvă, prin urmare, nimic din situaţia de fond, atât timp cât rămân în minister, în Poliţie şi în celelalte instituţii cu atribuţii pe zona de siguranţă a cetăţeanului oameni incompetenţi şi lipsiţi de umanitate, oameni care au ajuns să ocupe funcţii pe principiul pilelor şi relaţiilor şi care nu simt că au vreo responsabilitate în faţa cetăţenilor".



"Este nevoie de o reformă profundă a tuturor instituţiilor care au rolul de a-i proteja pe români, este nevoie de depolitizarea lor şi de curăţarea de toţi cei care au ajuns în funcţii prin numire directă, deşi picaseră examenul de ocupare de a postului, de prietenii apropiaţi politicienilor corupţi şi aparatului de partid, de cei acuzaţi de diferite infracţiuni şi de cei care au dovedit deja că şi-au îndeplinit defectuos atribuţiile", se menţionează în comunicat.



Deputatul USR Stelian Ion susţine însă că demisia lui Moga este "primul gest de normalitate din partea PSD".



"Nenumăratele nereguli din Ministerul de Interne, conştientizarea faptului că poartă o pălărie prea mare, că nu are pregătire în acest domeniu sunt, probabil, cauzele demisiei domnului Nicolae Moga din funcţia de ministru. Am spus de la început că a fost o nominalizare nepotrivită. Acesta este primul gest de normalitate din partea PSD. În mod firesc, ar trebui să-şi dea demisia şi întruchiparea incompetenţei, Viorica Dăncilă, pentru a da posibilitatea formării unui Guvern care să oprească prăbuşirea totală a României", a spus Ion.



USR a amintit că a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea de urgenţă a unui pachet cu 12 măsuri: abrogarea imediată a Legii recursului compensatoriu, desfiinţarea Secţiei speciale şi punerea în acord a Legilor Justiţiei cu recomandările GRECO, ale Comisiei de la Veneţia, ale Comisiei Europene, îmbunătăţirea sistemului de localizare a apelurilor 112, operaţionalizarea Sistemului Alertă Răpire Copii şi asigurarea de tehnică performantă la Direcţia de Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române pentru supraveghere, interceptare, localizare a apelurilor în anchetarea infracţiunilor grave.



Alte măsuri solicitate de USR vizează asigurarea mijloacelor materiale necesare organelor de urmărire penală pentru desfăşurarea anchetelor la prima rectificare a bugetului pe 2019, numirea pe funcţiile de conducere pe bază de concurs şi a unor criterii meritocratice, reformarea Academiei de Poliţie, abrogarea de urgenţă a OUG 51/2019 astfel încât transportul judeţean să reintre în categoria transportului public, operaţionalizarea registrului pentru infractorii sexuali, instituirea unor pedepse complementare care să înceteze doar după efectuarea unor şedinţe de terapie şi după o evaluare psihologică şi modificarea pedepselor pe baza unor studii criminologice bine documentate.

