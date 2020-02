USR, despre numirea în funcție a unor procurori șefi, fără avizul CSM: Dovadă de aroganță a PNL

Numirea în funcție a unor procurori șefi, fără avizul CSM, este o dovadă de aroganță a PNL-ului, care face ceea ce atât USR, cât și PNL criticau la social-democrați în urmă cu câțiva ani, este de părere purtătorul de cuvânt al Uniunii Salvați România, Ionuț Moșteanu, scrie Antena 3.

”Sunt critici corecte. Noi nu am intrat în politică să protejăm pe nimeni. Am intrat să schimbăm politica și să spunem lucrurilor pe nume. Când, de exemplu, se face o numire a unor procurori șefi în ciuda avizului CSM, nu putem fi de acord. Asta dovedește o oarecare aroganță din partea PNL-ului, să facă ceea ce atât noi, cât și liberalii, criticam la PSD. (...) Ce am mai spus? Că l-au luat pe Chirica de la PSD. Da, nu e în regulă să spui acum câteva luni că PNL se curăță și acuma să vii să spui că soluția noastră la Primăria Iași e primarul PSD Mihai Chirica. Nu e ok”, a spus Ionuț Moșteanu, la Antena 3.

”Noi nu ne războim cu nimeni. Cred că USR PLUS și PNl vor guverna țara asta în următorii 4 ani. Însă pentru asta nu vom face rabat de la convingerile noastre, a mai spus el.

Într-un comunicat oficial, USR le-a cerut ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, și președintelui Klaus Iohannis să explice de ce s-au grăbit cu numirea noilor procurori șefi și îi acuză că au încălcat recomandările MCV, care ar cere respectarea avizelor negative ale CSM.

În opinia USR, cei doi oficiali ar trebui să spună și „de ce regulile sunt bune doar când trebuie să le aplice alții".

„Într-o Românie normală, procurorii șefi NU pot fi numiți fără avizul CSM. Asta susținea și președintele Iohannis și PNL când Tudorel Toader a propus-o de trei ori pe Adina Florea la șefia DNA, în ciuda avizului negativ al CSM. Președintele Iohannis și ministrul Predoiu au încălcat recomandările MCV, care cer respectarea avizelor negative ale CSM cu privire la numirea procurorilor-șefi", susțin reprezentanții USR.