USR-PLUS a fost înregistrată ca alianță politică

Alianţa USR PLUS a fost înregistrată oficial ca alianţă politică. Tribunalul Bucureşti a admis cererea celor două partide.



"Alianţa USR PLUS a fost înregistrată oficial, miercuri, 24 iunie 2020. Secţia a II-a Civilă a Tribunalului Bucureşti a admis miercuri cererea de înregistrare a alianţei politice dintre Uniunea Salvaţi România şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, sub numele complet 'Alianţa USR PLUS'. Noua formaţiune a fost înscrisă în Registrul Partidelor Politice aflat la Tribunalul Bucureşti. Au existat două cereri de intervenţie în proces, care au fost respinse", se arată în documentul USR.