USR-PLUS susţine în continuare necesitatea alegerilor anticipate

Copreşedinţii Alianţei USR-PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş, au declarat luni că susţin în continuare necesitatea ca în România să fie organizate alegeri parlamentare anticipate.



"Dacă vom avea un an de zile guvernare PNL, cu PSD atacându-i legitim, că vor fi în opoziţie, ne vom trezi la finalul anului viitor, la alegeri, cu un PSD din nou spre 30% care va putea să conteze într-o ulterioară secvenţă de guvernare. Ori asta ar fi cea mai amară lecţie pe care am lua-o după votul de ieri şi ar fi repetarea unei secvenţe pe care România a mai trăit-o de trei ani", a afirmat preşedintele USR, Dan Barna.



Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a susţinut că trebuie dovedit că "în România poate să existe o unitate a unor forţe politice care sunt coerente şi care converg spre acelaşi obiectiv".



"Rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale nu are nimic de a face cu o eventuală configuraţie politică ce ar rezulta după alegeri parlamentare. (...) Sunt convins că potenţialul Alianţei USR-PLUS este în continuare unul solid, iar rezultatul în primul tur al prezidenţialelor nu reflectă potenţialul pe care această Alianţă îl are. (...) PNL nu va putea guverna singur, aşa cum stau lucrurile (...) Şi cred că nu-i totuna dacă un PNL într-un proces de modernizare face o alianţă cu o forţă politică nouă cum e alianţa USR-PLUS care au un proiect clar de modernizare a României (...) sau dacă PNL îşi va pune problema la un moment dat sau se va pune problema dacă nu cumva singura forţă politică cu care mai pot să se alieze ca să facă o majoritate este PSD. Cred că în acest moment direcţia unei majorităţi din societate e foarte clară şi noi trebuie să avem înţelepciunea să facem alegerile politice necesare ca să arătăm că în România poate să existe o unitate a unor forţe politice care sunt coerente şi care converg spre acelaşi obiectiv", a spus Cioloş.

AGERPRES