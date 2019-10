USR: Roxana Wring a dat o declaraţie pe proprie răspundere în care a susţinut că nu a colaborat cu Securitatea

USR a confirmat miercuri seară că Roxana Wring nu mai are calitatea de membru al formaţiunii politice şi precizează că la înscrierea în partid ea a dat o declaraţie pe proprie răspundere în care a susţinut că nu a colaborat cu Securitatea.

Precizarea vine după ce CNSAS a cerut instanţei să constate că Roxana Wring ar fi colaborat cu Securitatea.

„Roxana Wring nu mai este de astăzi membru USR. Partidul nostru are criterii clare la admiterea membrilor şi nu acceptă foşti colaboratori ai Securităţii. La înscrierea în partid şi candidatura la alegerile locale, Roxana Wring a dat o declaraţie pe proprie răspundere în care a susţinut că nu a colaborat cu Securitatea sub nicio formă. Rezultatele verificării CNSAS nu au fost până în prezent comunicate conducerii USR”, se arată într-un comunicat al USR.

Conform aceleiaşi surse, Dan Barna i-a cerut demisia Roxanei Wring iar ea şi-a depus-o pentru a nu afecta imaginea partidului sau a colegilor.

„Conform legii, demisia din USR duce automat la pierderea mandatului de consilier general. În partid, Roxana Wring şi-a dat demisia în urmă cu aproximativ o lună de zile de la conducerea USR Bucureşti şi din Biroul Municipal”, se mai menţionează în comunicat.

Roxana Wring a anunţat miercuri seară, într-o postare pe Facebook, că a decis să demisioneze din USR după ce CNSAS a cerut instanţei să constate că ar fi colaborat cu Securitatea.

„Pentru mine este un şoc. Nu am fost informată despre acest lucru. Nu am fost invitată vreodată să dau vreo explicaţie sau vreo clarificare. (...) Am decis să demisionez din USR. Dacă această manevră a fost gândită în scop electoral, demisia este singura modalitate prin care o pot dejuca. Nu vreau ca votul din CNSAS să afecteze imaginea partidului şi a colegilor mei”, a scris Wring.

AGERPRES