USR și-a ales reprezentanții în Comisia de Politici Publice ai Alianței USR PLUS

Comitetul Politic al Uniunii Salvați România (USR) a votat, în perioada 9-16 august, lista reprezentanților care vor lucra la elaborarea programului de guvernare al Alianței USR PLUS. Reprezentanţii USR în Comisia de Politici Publice a Alianței vor fi: deputatul Claudiu Nasui (USR Sector 2), Andrei Caramitru (USR Sector 1), deputatul Cristina Prună (USR Sector 5), Elena Tudose (USR Sector 2) şi senatorul Mihai Goţiu (USR Cluj).



PComisia de Politici Publice va avea ca obiectiv elaborarea unor politici publice comune în mai multe domenii, precum reforma constituţională, asigurarea justiţiei independente şi a statului de drept; educaţia şi cultura; sănătatea şi mediul; infrastructura; strategia de dezvoltare competitivă antreprenorială şi industrială; eradicarea sărăciei şi dezvoltarea rurală; politică externă şi de apărare.



Candidaţii USR au fost aleşi prin vot direct de către toţi membrii Comitetului Politic, iar în alegerea lor, USR a folosit acelaşi program electronic prin care au fost desemnaţi candidaţii USR la alegerile europarlamentare.



Comisia de Politici Publice a Alianţei USR PLUS va fi formată din 5 membri USR şi 5 membri PLUS, a căror activitate va fi crearea programului de guvernare al Alianţei.



