USR și-a desemnat candidatul la Primăria Piatra Neamț

Marius Irimia a fost desemnat candidatul USR la funcţia de primar al municipiului Piatra-Neamţ, în urma deciziei luată de Adunarea Generală a filialei locale a USR. Hotărârea a fost luată de majoritatea membrilor, după patru dezbateri tematice unde candidaţii şi-au putut expune proiectele.



"Sunt un patriot convins, iubesc acest frumos oraş de munte şi sunt interesat de protejarea mediului, dar sufăr când văd cum autorităţile locale actuale refuză să promoveze cu adevărat potenţialul turistic pe care îl avem. Mă consider un om simplu, serios, perseverent, responsabil, pun suflet în toate lucrurile în care mă implic şi ştiu că împreună cu un grup de oameni bine intenţionaţi putem face o schimbare, schimbarea de care avem nevoie pentru ca acest oraş să devină un adevărat oraş turistic. Eu am considerat că acest grup este USR şi voi fi implicat total pentru împlinirea acestui deziderat", a declarat, în comunicatul de presă, candidatul USR la Primăria Piatra-Neamţ, Marius Irimia.



"Îl felicit pe Marius Irimia pentru că a câştigat încrederea colegilor şi pentru modul în care şi-a pregătit programul şi l-a prezentat la dezbaterile interne. Este un coleg valoros şi va fi un candidat puternic. Alegerile locale sunt tot mai aproape, astfel că în perioada următoare vor avea loc multe astfel de evenimente în interiorul USR Neamţ. Vom avea candidaţi în toate oraşele şi în cea mai mare parte a localităţilor din mediul rural. USR va creşte mult până la alegerile locale", a spus preşedintele USR Neamţ, deputatul Iulian Bulai.



Marius Ioan Irimia, candidatul USR la Primăria Piatra-Neamţ, este de profesie inginer silvic, are 38 de ani, este căsătorit şi are un copil.



Marius Irimia lucrează din anul 2007 în cadrul Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ, unde s-a specializat în protejarea mediului, promovarea turismului şi crearea hărţilor digitale.



Săptămâna trecută, filiala USR Roman l-a desemnat candidat la funcţia de primar pe Radu Samson.



În următoarele săptămâni, filiala USR Piatra-Neamţ îşi va definitiva lista pentru Consiliul Local, în timp ce la mijlocul lunii februarie va fi votată şi lista de candidaţi la Consiliul Judeţean.

AGERPRES