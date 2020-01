USR va fuziona cu PLUS în luna iulie

Birourile Naționale ale Alianței USR-PLUS au decis ieri, într-o ședință comună, să solicite organizațiilor locale un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune în luna iulie. Interesant este că, potrivit unor surse, această fuziune nu ia în calcul organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, deoarece vizează liste comune, paritare, pentru viitorul Legislativ. Iar, teoretic, alegerile anticipate dorite de PNL ar urma să se organizeze, în măsura în care este posibil, odată cu alegerile locale din luna mai.

„Decizia privind fuzionarea va fi luată în Comitetul politic al USR și în Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, în București”, se arată într-un comunicat de presă al Alianței USR-PLUS. În acest sens, în cursul lunii februarie, filialele celor două formațiuni politice își vor desemna, de comun acord, candidații comuni ai Alianței USR-PLUS, la alegerile locale din acest an.

În cadrul ședinței de ieri, a fost completată și echipa executivă a Alianței USR-PLUS. Astfel, membrii Comisiei comune a Alianței sunt: Coordonare - Dragoș Tudorache (PLUS); Comunicare - Ionuț Moșteanu (USR); Juridic - Silviu Dehelean (USR); Finanțare - Dragoș Neacșu (PLUS); Politici publice - Oana Țoiu (PLUS) și Campanii - Moise Guran (USR).