Valer Dorneanu, clarificări după decizia CCR: „Persoana nominalizată nu a fost propusă pentru a forma un Guvern, ci a fost propus ca să pice"

Preşedintele CCR, Valer Dorneanu, a explicat la Antena 3 decizia Curții, după ce magistrații CCR au constatat, luni, că există un conflict juridic de natură constituţională între preşedintele Klaus Iohannis şi Parlament.

„Sunt mulţumit de remarcile preşedintelui, care a spus că va aştepta motivarea CCR şi apoi va decide. Nu ştiu unde s-a înţeles că noi am spus că preşedintele nu putea să îl desemneze pe Ludovic Orban sau că preşedintele nu are voie să desemneze orice altă persoană. Potrivit art 101 din Constituţie, preşedintele după căderea unui Guvern propune Parlamentului o persoană care să fie degajată de dialogul dintre preşedinte şi partide, dialog care să indice o persoană capabilă să coaguleze o majoritate care să formeze Guvernul. Ce am reproşat noi este faptul că persoana nominalizată nu a fost propusă pentru a forma un Guvern, ci a fost propus, cum declară şi candidatul, ca să pice", a declarat Valer Dorneanu, luni la Antena 3.

CCR a admis, luni, că există un conflict constituţional între preşedinte şi Parlament.

În urma acestei decizii, Klaus Iohannis e obligat să vină cu altă propunere de premier, deoarece, spun judecătorii, e neconstituţional să vii cu o propunere, ştiind că nu va exista majoritate parlamentară pentru a trece.