Varga (PNL Brăila):Este inexplicabil dezinteresul guvernării PSD-ALDE faţă de finanţarea europeană a podului peste Dunăre

Deputatul PNL Vasile Varga şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea pierderii fondurilor europene pentru construirea podului peste Dunăre de la Brăila, acuzând guvernarea PSD-ALDE de un "inexplicabil dezinteres" faţă de această finanţare pentru un obiectiv strategic atât pentru România, cât şi pentru Europa.



"Este inexplicabil dezinteresul guvernării PSD-ALDE faţă de finanţarea europeană a podului peste Dunăre. Inexplicabil este că nici până azi nu a fost trimisă documentaţia la Comisia Europeană pentru a fi suportată finanţarea acestui obiectiv, în contextul în care doamna Corina Creţu, comisarul european pentru politică regională, şi-a exprimat indignarea pe bună dreptate că partea română întârzie să ceară Bruxelles-ului, prin documente bine motivate, finanţarea din fonduri europene pentru acest proiect", a scris Varga pe contul său de Facebook.



Deputatul PNL de Brăila a mai spus că, odată cu realizarea acestui obiectiv, locuitorii din Brăila, Tulcea şi Galaţi vor fi beneficiari în mod direct ai acestui pod şi nu vor mai fi obligaţi să treacă Dunărea cu bacul sau să ocolească pe la Podul de la Giurgeni, plus alte numeroase avantaje economice ce s-ar genera prin existenta podului.



"Doresc să trag un semnal de alarmă pentru ca această oportunitate să nu se piardă. Factorii decidenţi de azi ai statului român trebuie să lase la o parte orgoliile şi să procedeze cu celeritate pentru clarificarea situaţiei finanţării din fonduri europene a Podului peste Dunăre de la Brăila, un obiectiv extrem de important din punct de vedere al infrastructurii rutiere, care trebuie să facă de legătura între Muntenia, Moldova şi Dobrogea, reprezentând, totodată, şi un element de siguranţă naţională", a postat Vasile Varga.



Contractul pentru execuţia podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila a fost semnat în martie acest an şi are o valoare de 430 de milioane de euro, fără TVA, iar antreprenorul lucrării este Asocierea Astaldi SpA (Italia) - IHI Infrastructure Systems Co.Ltd (Japonia).



Durata de realizare a podului peste Dunăre este de 48 de luni, din care 12 luni - proiectarea şi 36 de luni - execuţia, iar termenul de garanţie este de 10 ani.



Podul suspendat este poziţionat între km 4+596,10 şi km 6+570,52, pe drumul principal Brăila-Jijila, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (kilometraj pe Dunăre, măsurat de la Sulina).



Obiectivul va avea o lungime totală de 1.974,30 metri, din care 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală, pe malul dinspre Brăila şi 364,65 metri cea de pe malul dinspre Tulcea. De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, în lungime de câte 110 metri, care se vor adăuga lungimii podului suspendat.



Proiectul care ca scop crearea unei căi de comunicaţie modernă, cu implicaţii în dezvoltarea regională a zonei, a fluidizării traficului între localităţile Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, creşterii siguranţei utilizatorilor, micşorarea timpilor de parcurs şi scăderea poluării la toate nivelele în prezent tranzitate. AGERPRES