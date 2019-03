Vasilescu: Aşteptăm ca preşedintele să fie "bărbat hotârât" şi să vină cu întrebarea pentru referendum

Purtătorul de cuvânt al PSD, Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri că PSD aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să fie "bărbat hotărât" şi să prezinte întrebarea pentru referendumul pe justiţie, ea subliniind că deocamdată această temă de dezbatere este "parazitară" şi social-democraţii nu au ce comenta.



"Nu s-a discutat absolut nimic în partid. Eu zic să-l lăsăm pe preşedinte să şadă şi să cugete liniştit, aşa cum cugetă dumnealui de fiecare dată. Nu avem ce să comentăm deocamdată, pentru că e aşa cum a spus, aproape hotărât, aşteptăm să fie în sfârşit bărbat hotărât, să vină să spună care este întrebarea pentru acest referendum şi abia atunci vom comenta. Deocamdată, nu avem ce să comentăm, pentru că e lansată în spaţiul public încă o temă parazitară de dezbatere şi atât", a afirmat Vasilescu la Parlament.



Întrebată dacă PSD va fi afectat de acest referendum, Vasilescu a spus: "Absolut deloc. De ce ne-ar încurca?"



Ea a adăugat că este foarte bine să fie o prezenţă mare la vot. "Am făcut focus-grupuri, am făcut sondaje pe nehotărâţi, chiar ne dorim o prezenţă mare la vot. (...) 'Aproape părere' a PSD nu există, noi avem păreri clare întotdeauna", a spus Vasilescu.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că este ''aproape hotărât'' să convoace referendum naţional pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare. AGERPRES