Vela: România are nevoie de piloţi - chemarea piloţilor din rezervă pentru SMURD este o soluţie de urgenţă

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, la Timişoara, că România are nevoie de piloţi, una dintre variantele de a acoperi necesarul fiind, pe lângă cea a revenirii în activitate a piloţilor care s-au pensionat, şi cea de cooptare a tinerilor într-o astfel de meserie care oferă avantaje.



Ministrul a subliniat că nu este vorba doar despre recenta sa propunere de extindere a serviciilor aeromedicale SMURD şi pe timp de noapte, care a impus rechemarea a patru piloţi din pensie, ci şi de partea aerocomercială.



Pentru acoperirea necesarului, Marcel Vela a afirmat că a propus o colaborare pe zona aeromedicală şi cu MApN.



"Chemarea piloţilor din rezervă este o soluţie de urgenţă. Mai ales că vor fi achiziţionate mai multe elicoptere în viitor, când vor fi instruite mai multe cadre, a face o colaborare cu MApN pe zona aeromedicală, care să susţină cu elicoptere şi piloţi de la armată, este o soluţie. (...) Pe lângă aceste măsuri există şi soluţia, varianta de a atrage cât mai mulţi tineri oferindu-le o şansă de carieră cu facilităţi şi tot ceea ce ţine de avantajele unei asemenea meserii de care România are nevoie. Trebuie să recunoaştem că România are nevoie de piloţi. Este uşor să punem la zid piloţii sau pensiile piloţilor, dar deocamdată piloţii salvează oameni şi nu-i găsim uşor pe cei care au 1.000 de ore de zbor. Şi atunci trebuie să găsim un echilibru cu calm, înţelepciune, diplomaţie şi cu tot ceea ce ţine de o transparentizare a acestei acţiuni", a detaliat Marcel Vela.



Ministrul Internelor a precizat că niciunul dintre cei patru piloţi pensionari care au acceptat să revină în activitate pentru serviciile SMURD aerian nu a solicitat şi pensie şi salariu, ci au spus că vor "să servească patria".



Cu toate acestea, Marcel Vela consideră că aceşti piloţi ar trebui motivaţi şi financiar, la fel cum măsura ar trebui aplicată tuturor piloţilor, având în vedere competiţia foarte puternică ce există în această zonă a forţei de muncă, principalul competitor fiind companiile private care execută zboruri comerciale şi spre care s-au îndreptat deja mai mulţi piloţi de la MApN sau de la MAI.



Ministrul Marcel Vela a reiterat, răspunzând presei, că vrea ca în toate judeţele să fie amenajate locuri autorizate pentru decolarea şi aterizarea aeronavelor SMURD şi pe timp de zi şi pe timp de noapte.



"Cred că este vital ca SMURD şi tot sistemul de urgenţă să fie cât mai aproape de oameni şi timpul de reacţie de la momentul unui accident sau a unei situaţii medicale grave până la intrarea într-un spital să fie cât mai scurt. În acest sens, varianta de a avea în toate judeţele heliporturi este foarte simplă, nu implică costuri deosebite, cred că putem susţine de la nivel guvernamental autorităţile locale să le amenajeze şi să găsim şi formula legislativă pentru a nu dezvolta o birocraţie excesivă pentru autorizarea lor", a explicat Marcel Vela.



El a adăugat că elicopterele au toate tehnologiile pentru zbor de noapte, există turn de control, doar că nu aveam suficienţi piloţi şi de aceea a apelat la piloţii pensionari. AGERPRES