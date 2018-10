Vești BUNE pentru salariați. Ministrul Finanțelor a anunțat cu cât va CREȘTE salariul minim

LIVIU SOVA/AGERPRES FOTO

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor publice, a spus, marți seara, că salariul minim pe economie poate să fie majorat la 2.050 de lei, înainte de începutul anului viitor.

"Cel târziu de la 1 ianuarie 2019 (va creşte salariul minim pe economie n.r). Discutăm la Finanţe. La Ministerul de Finanţe eşti obligat să faci o analiză pe fiecare posibilitate(...) Analizăm absolut tot. Şi un astfel de scenariu.(...) O să discutăm în Guvern. Sunt şanse. Este o decizie care se va lua în urma unei analize pe care Ministerul de Finanţe o face, o discutăm în Guvern", a spus Teodorovici.



Întrebat dacă sunt şanse ca salariul minim să crească la 2.050 lei la final de an, ministrul Finanţelor a răspuns: "Da. Am spus cel târziu (la 1 ianuarie 2019, n.r.). Dacă am spus cel târziu, e implicit că poate fi mai devreme. Când mai devreme? Vedem care sunt calculele, propuneri. Se face această analiză la Finanţe".



Totodată, Eugen Teodorovici, a mai afirmat că se va şti exact de unde vor veni sumele după rectificarea pe care Guvernul intenţionează să o facă în noiembrie.



În prezent, salariul minim este de 1.900 lei brut/lună. AGERPRES