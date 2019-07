Vicepremierul Daniel Suciu: La stadionul 'Steaua' lucrările de infrastructură s-au executat în proporţie de 95%

La stadionul 'Steaua' lucrările de infrastructură s-au executat în proporţie de 95%, a declarat miercuri vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale, care a făcut o prezentare a stadiului de execuţie al proiectelor celor trei stadioane luate în calcul pentru Campionatului European de Fotbal 2020.



"În ceea priveşte stadionul 'Steaua' să ştiţi că lucrurile au evoluat într-un mod extrem, extrem de rapid şi de benefic. (...) Din discuţiile pe care le-am avut împreună cu antreprenorul şi constructorul, la finalul acestui an stadionul Ghencea va fi cu acoperişul instalat, această operaţiune urmând să înceapă la 1 octombrie. 95% din lucrările de infrastructură sunt deja efectuate, au rămas doar golurile tehnologice. (...) Sunt montate grinzile aferente primului inel, începe şi construcţia celui de-al doilea inel. (...) Deja la parcarea VIP se lucrează, mâine înţeleg că va avea loc o discuţie cu cei de la ISU pentru tot ceea ce înseamnă aprobările, se lucrează inclusiv la instalaţiile electrice şi termice", a precizat Daniel Suciu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, la care a participat şi fostul mare fotbalist Gică Popescu, consilier onorific al prim-ministrului.



De altfel, Suciu a menţionat că, în cursul dimineţii, împreună cu Gică Popescu, a vizitat toate cele trei stadioane.



Potrivit ministrului Dezvoltării, la stadionul Giuleşti au fost finalizate lucrările de demolare a construcţiei vechi, se execută lucrări pentru incinta de piloţi foraţi şi a fost depusă documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei de construire la Primăria sectorului 6.



"Vreau să fac un apel la toţi cei care locuiesc în zona stadionului Giuleşti. Înţelegem disconfortul creat datorită lucrărilor, înţelegem şi zgomotul, fac un apel să înţeleagă cetăţenii din acea zonă că nu este o lucrare care va dura foarte mult. (...) Am încredere că împreună cu autorităţile şi cu Primăria şi cu domnul primar cu care vreau să am o discuţie împreună cu Gică Popescu să ne dea tot concursul necesar astfel încât să recuperăm şi la stadionul Giuleşti, astfel încât la anul lucrările să fie în grafic", a declarat Suciu.



El a anunţat că din data de 8 iulie au început lucrările şi la stadionul "Arcul de Triumf".



"Mai e nevoie, dacă vreţi, de o lucrare administrativă, care nu stă neapărat în seama constructorului, mutarea unei conducte, care ar fi trebuit mutată de ceva vreme. Avem garanţia că şi acest lucru se va întâmpla. Lucrările la 'Arcul de Triumf' sunt de mai mică amploare, discutăm totuşi de un stadion cu doar puţin peste 8.000 de locuri şi cred că oamenii şi antreprenorii cu care am discutat astăzi vor respecta absolut toate graficele", a mai spus Daniel Suciu.



Întrebat dacă toate stadioanele menţionate vor fi finalizate până la Campionatul European de Fotbal din 2020, vicepremierul a răspuns: "Campionatul European de Fotbal 2020 se va desfăşura la Bucureşti, terenurile de antrenament vor fi puse la dispoziţie. Nu există niciun impediment ca acest eveniment să nu se întâmple la Bucureşti".



Gică Popescu a completat că stadionul Ghencea, de curând, a fost introdus de UEFA pe lista bazelor de antrenament pentru EURO 2020. "Deci, noi ne-am asumat că stadionul Ghencea va fi gata pentru antrenamente chiar pentru cei care vor veni să joace în grupe la Bucureşti", a declarat el.

AGERPRES