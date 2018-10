Victor Negrescu: Avem bazele pentru o Preşedinţie a Consiliului UE de succes

România are bazele pentru un mandat la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene "de succes", recentele declaraţii ale preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, pe această temă făcând referire la "nevoia de consens politic", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.



"Preşedintele Senatului s-a referit la nevoia de a avea un consens politic, nu s-a referit la nivelul de pregătire. Cu nivelul de pregătire suntem cu toţii de acord că suntem în grafic. Am remarcat acest lucru şi în intervenţia preşedintelui Camerei Deputaţilor, şi în intervenţiile liderilor opoziţiei, şi în intervenţiile Administraţiei Prezidenţiale, ceea ce înseamnă că e un lucru pozitiv", a spus Negrescu.



El a vorbit şi despre modul în care ar putea fi obţinut respectivul consens.



"Pentru a stabili acest consens politic, noi am discutat cu toţi liderii şi avem un document - mă refer aici la priorităţile noastre naţionale - care a fost adoptat în Parlamentul României de către comisiile de resort în unanimitate. Şi iată că avem deja bazele pentru a avea o Preşedinţie de succes şi a avea un consens în jurul acestei Preşedinţii", a afirmat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.



În condiţiile războiului politic total din aceste luni, România nu este pregătită să preia Preşedinţia Consiliului UE, a apreciat joia trecută preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, subliniind că acordul propus de ALDE partidelor parlamentare este "unul dintre ultimele trenuri" în ceea ce priveşte gestionarea cu succes a acestui mandat european.



"Mulţi au spus că solicitarea ALDE de a găsi un consens ar echivala cu un pas în spate în efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Înainte de toate, faptul că astăzi oficialii europeni încep să admită că în România există o gravă problemă reprezentată de protocoale, faptul că astăzi se vorbeşte despre reglementarea ascultărilor abuzive ale telefoanelor sunt şi rezultatul eforturilor ALDE. Eforturi însă realizate cu pragmatism, consecvenţă, folosind atât armele discursului politic, cât şi pe cele ale diplomaţiei. Trebuie să înţelegem momentul prin care trece România şi de aceea acordul propus de ALDE este extrem de important. În primul rând, trebuie spus că în condiţiile războiului politic total din aceste luni, România nu este pregătită să preia Preşedinţia Consiliului UE. Este un avertisment în al doisprezecelea ceas pe care îl adresez cu responsabilitate tuturor oamenilor politici, în special preşedintelui României şi liderilor partidelor parlamentare din opoziţie", a scris Tăriceanu pe Facebook. AGERPRES