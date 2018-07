Victor Negrescu: Ne aflăm într-un proces de reformă continuă

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat marţi că România se află "într-un proces de reformă continuă", precizând că ţara noastră este "un puternic susţinător" al Semestrului European.



"Ne aflăm într-un proces de reformă continuă, (...) pe care şi România îl recunoaşte şi toate statele europene trec prin aceste momente. (...) Ţara noastră, România, este un puternic susţinător al acestui proces, al Semestrului European, mai ales în perspectiva preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, anul viitor, şi mai ales suntem un susţinător a ceea ce înseamnă introducerea criteriilor sociale (...) în ceea ce înseamnă acest proces", a declarat Victor Negrescu, la dezbaterea "Semestrul European 2018: Recomandări specifice de ţară şi măsuri naţionale de răspuns", organizată la sediul MAE.



Potrivit lui Negrescu, în 2010, când a fost introdus Semestrul European, referirile au vizat componentele legate de politicile economice, fiscale şi bugetare.



"Ar trebui să nu uităm, atunci când ne gândim la recomandările specifice de ţară, că, de fapt, (...) acest proces şi tot ceea ce înseamnă dialogul cu statele membre trebuie să se desfăşoare pe ceea ce am stabilit împreună, aceste componente economice şi, mai nou, componentele sociale. (...) Noi percepem Semestrul European ca un mecanism de colaborare între Comisia Europeană şi statele membre şi, cu siguranţă, (...) trebuie să ne uităm la realităţi", a spus Negrescu.



El a precizat că, în cadrul recomandărilor din ultimii ani, a remarcat "uneori mici inadvertenţe".



"Deseori, primim recomandarea cu privire la reducerea sărăciei. (...) Or, atunci când creştem salariul minim pe economie, primim recomandarea 'De ce am mărit salariul minim pe economie?' De asemenea, se face referire la îmbunătăţirea sistemului public şi la faptul că funcţionarii trebuie să aibă un venit decent pentru a nu fi afectaţi, într-adevăr, de corupţie şi (...) pentru a presta într-o manieră decentă activităţile în care sunt antamaţi la nivelul aparatului administrativ. Dar când creştem veniturile funcţionarilor sau profesorilor sau doctorilor, atunci apar alte recomandări", a arătat Negrescu.



Totodată, el a spus că România "nu este deranjată" de recomandări.



"România, din 2013 până în prezent, (...) a reuşit să îndeplinească cel puţin parţial recomandările specifice de ţară. Ne aflăm la o rată de 68% a îndeplinirii acestor recomandări. (...) România nu este deranjată de aceste recomandări, România lucrează alături de reprezentanţii instituţiilor europene pentru a creşte calitatea serviciilor publice, pentru a îmbunătăţi mediul economic", a adăugat Negrescu.



De asemenea, el a precizat că România "nu se află pe lista ţărilor care au probleme grave în ceea ce înseamnă deficitul structural". "Sunt ţări mult mai dezvoltate (...) şi care au serioase probleme în ceea ce înseamnă structura lor bugetară", a mai arătat Negrescu.



Dezbaterea "Semestrul European 2018: Recomandări specifice de ţară şi măsuri naţionale de răspuns" a fost organizată de Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat cu Institutul European din România. AGERPRES