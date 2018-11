Victor Ponta anunță „marțea neagră” pentru România: sancțiuni de la Bruxelles

Victor Ponta a declarat, astăzi, că Pro România face un apel către premierul României să numească un ministru al Afacerilor Europene, menționând că demisia ministrului Victor Negrescu este încă o lovitură care arată modul slab în care România s-a pregătit pentru preluarea președinției Consiliului Uiunii Europene. Președintele Pro România a mai anunțat, pentru mâine, „marțea neagră” pentru România va fi sancționată printr-o rezoluție a Parlamentul European, susținută de toate partidele europene.

“Spun că este o premieră pentru faptul că sunt toți de acord și susțin o rezoluție care în primul rând condamnă intervenția din 10 august a Jandarmeriei și cere anumite modificări privind statul de drept și justiția. Tot o premieră – sper să nu fie așa - este faptul că pentru prima dată, în raportul MCV se va spune că Bulgaria e bună, România e rea. Nu-mi pare rău de progresele făcute de Bulgaria, dar de obicei era invers.pro România cere guvernului să nu ne facă de râs mai mult decât în ultimele șase luni”, a declarat Victor Ponta, într-o conferință de presă susținută astăzi la Parlament.

Analiza pierderii fondurilor europene

Fostul premier a mai anunțat că Pro România va prezenta, în perioada următoare, o analiză a modului în care s-au pierdut fondurile europene. „O să prezentăm, în perioada următoare și modul în care ne-am bătut joc de fondurile europene. Cele trei spitale regionale s-au amânat, iar la programul infrastructură mare, din 14 programe, 13 sunt făcute pe exercițiul financiar vechi. Există un singur proiect nou făcut în ultimele șase luni, dar este prost făcut, astfel încât se va obține finanțare doar pe jumătate”, a declarat Victor Ponta.

Președintele Pro România a mai vorbit și despre un proiect de modificare legislativă pe care partidul pe care-l conduce l-a propus, pentru înăsprirea legislației în privința deținerii de arme albe, în contextul actual în care actele cu violență se înmulțesc, însă membrii PSD s-au opus acestei modificări, doar pentru că a venit de la Pro România. De altfel, membrii noului partid au declarat că PSD nu este de acord cu niciun proiect legislativ venit de la Pro România, indiferent cât de bune ar fi, pentru că așa s-a hotărât la nivelul conducerii partidului de la guvernare.

Împotriva Fondului Suveran de Investiții

În cadrul conferinței de presă, Victor Ponta a vorbit și despre Fondul Suveran de Investiții, spunând că este” cea mai mare hoție din ultimii 28 de ani”. „Pe șest, după ce Curtea Constituțională a desființat legea, la guvern, se merge mai departe cu ideea celui mai mare furt din ultimii 28 de ani: Fondul Suveran. Toți cei care vor semna, după părerea mea, vor răspunde în fața legii și-mi pare rău, pentru că pe unii dintre ei i-am avertizat în acest sens. Tot ce mai are România – Transgaz, Romgaz, aeroporturi, Hidroelectrica – trece în niște mâini private, pentru următorii nouă ani. Mâini private numite de puterea actuală și din care, după nouă ani, să vedem dacă vom mai avea ceva. din păcate, dacă la lege am avut atac la Curtea Constituțională și ne-a dat dreptate, la guvern se va întâmpla altfel: când va veni doamna Dăncilă în vizită în România, din locurile ei pregerate din Golf, va semna rapid, iar companiile statului vor trece în mâna unor oameni care timp de nouuă ani vor beneficia de tot ceea ce are statul român”, a mai declarat Victor Ponta.