Victor Ponta, atac la Dăncilă și Iohannis: Am o părere negativă despre activitatea Președinției și a Guvernului

Victor Ponta a transmis un mesaj pe contul personal de Facebook, unde critică deopotrivă activitatea Guvernului, dar și a Președenției.

”Nu tin nici cu Iohannis si nici cu Dragnea- Dancila! Am o parere negativa despre activitatea Presedintiei si a Guvernului!

Tin cu Romania - si din acest motiv consider ca Armata Romana si politica noastra externa NU trebuie sa fie victime in batalia politica interna!

Am avut 3 ani de colaborare institutionala extrem de dificila cu Traian Basescu / a urmat un an la fel de complicat cu Klaus Iohannis- am dus multe batalii politice cu amandoi! Dar nu am folosit niciodata Armata Romana si politica externa in aceste batalii!

Daca esti ProRomania protejezi Armata si politica externa a tarii / altfel esti doar un egoist iresponsabil! Ai inteles ceva din asta Doamna Dancila?!?”, scrie Victor Ponta. Antena3