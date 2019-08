Victor Ponta crede că Mircea Diaconu este un candidat altfel în alegerile prezidenţiale

Liderul PRO România, Victor Ponta, consideră că fostul europarlamentar Mircea Diaconu reprezintă "un candidat altfel" în alegerile prezidenţiale din toamna acestui an.



"Eu cred că domnul Diaconu reprezintă un candidat altfel: nu are în spate un partid, nu are în spate tot felul de lucruri. Şi noi îl susţinem logistic, altceva ce putem să facem mai mult? (...) E un candidat independent. Sunt foarte mulţi oameni care spuneau 'nu votăm Iohannis, dar nu o vrem nici pe doamna Dăncilă'. Şi, uite, le-am construit o alternativă. Cel mai important pentru oameni este să aibă pe cine să voteze, să se ducă cu sufletul împăcat la vot. (...) Astăzi discutăm dacă susţinem un candidat independent, pe numele lui Mircea Diaconu", a declarat luni Victor Ponta, la Parlament.



Duminică, Mircea Diaconu şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale, context în care a solicitat sprijinul tuturor celor care vor să îl susţină în acest demers pentru a obţine cele 200.000 de semnături necesare candidaturii sale.



"Intenţia mea este de a încerca să candidez la prezidenţiale. Azi doar spun că aş încerca, pentru că sunt suficient de enervat, de nemulţumit şi simt că e nevoie de asta", a afirmat Diaconu, într-o conferinţă de presă susţinută pe treptele Ateneului Român.



El a spus că strângerea semnăturilor necesare pentru depunerea candidaturii reprezintă un lucru "aproape imposibil" şi de aceea a solicitat sprijinul tuturor celor care vor să îl susţină în acest demers.

