Victor Ponta: Dăncilă nu era bună de premier. Ce părere are liderul Pro România despre Ludovic Orban

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, marți, la Marius Tucă Show, că nu regretă că a votat demiterea Vioricăi Dăncilă din funcţia de premier. „Nu era bun de prim-ministru”, spune Ponta, care nu e mulţumit nici de Guvernul Orban.

Victor Ponta a declarat marți, la emisiunea Marius Tucă Show, că Viorica Dăncilă nu era bună în funcţia de premier, însă se aştepta ca preşedintele Klaus Iohannis să vină cu un guvern de uniune naţională, după demiterea ei.

„Cred că nu era bună de prim-ministru. (...) Strategic, pentru Pro România a fost bine, am votat, dar am fost convins că o dăm jos pe Dăncilă, vine Iohannis şi zice < mai e puţin până la alegeri, strângeţi-vă toţi, eventual fără PSD, dacă nu vrea, şi faceţi un guvern de băieţi deştepţi care să ia măsurile alea rele, că era clar în 2019, fără să ştim de coronavirus, că 2020 o să fie un an dificil economic, că nu sunt bani >”, a spis Ponta.

Liderul Pro România nu e mulţumit nici de Ludovic Orban.

„Nu cred că e mai bun Orban. În niciun caz (...). Dar nu mă pune să aleg între Dăncilă şi Orban (...). L-a vrut pe Orban, eu nu l-am votat, dar să îl vrei pe Orban şi în martie e sinucidere, nu doar pentru PNL şi Iohannis, e sinucidere colectivă (...) El are un singur obiectiv, cum să rămână şef la PNL”, a mai spus Ponta.

Sursa: Mediafax