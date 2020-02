Victor Ponta, despre cele 25 de ordonanțe de urgență adoptate de Guvernul Orban: Ne mirăm că ne ducem toți spre dezastru?

Victor Ponta a avut o reacție acidă după deciziile surprinzătoare luate de Guvernul Orban în ședință, în care au fost adoptate 25 de ordonanțe de urgență și 31 de hotărâri de guvern, transmite Antena 3.

„“Noaptea ca hotii” - au dat 25 de ordonante de urgenta intr-o seara !

In tot anul 2015 Guvernul pe care l-am condus a adoptat 52 de ordonante de urgenta / Guvernul “Orban” PNL a adoptat 25 intr-o zi ! Daca Guvernul “Ponta” ar fi fost atat de iresponsabil sa adopte 25 de ordonante intr-o zi ce ar fi zis suporterii PNL ?

Aceste ordonante stabilesc obligatii legale pentru toti cetatenii Romaniei in 25 de domenii ale vietii - in afara de privatizarea Sistemului de Sanatate ( de care am aflat desi urma sa fie adoptat “ca hotii” ) / despre celelalte stie cineva la ce se refera? Au fost in dezbatere publica? S-au pronuntat specialistii sau cei afectati in mod direct ?

Din Noiembrie 2015 si pana azi au fost deja 6 Guverne - ne pregatim pentru al 7 lea / de la 52 de ordonante intr-un an ajuns la 25 intr-o zi / ne miram ca ne ducem toti spre dezastru ?”, scrie Ponta pe Facebook.