Victor Ponta: Guvernul nu mai există, mâine îşi încetează activitatea

Lucian Alecu

Guvernul nu mai există, de vineri îşi încetează activitatea, a declarat, în plenul reunit al Parlamentului, liderul Pro România, deputatul Victor Ponta.



"Este o moţiune extrem de ciudată - teoretic dă jos un guvern, dar noi nu mai avem guvern. Nu mai vorbesc despre faptul că nu mai avem ministru de Interne, nu avem ministru la Educaţie, la Mediu, la Energie. Vorbim despre un guvern care nu mai există şi care, orice aţi face, azi - mâine îşi încetează activitatea. (...) Nu am auzit niciodată ca un prim-ministru să sune la o sută de parlamentari să le spună că vor fi miniştri. (...) Cred că azi avem datoria să îngropăm un mort", a afirmat Ponta, la dezbaterea moţiunii de cenzură.



El a susţinut că a aflat de la premierul Dăncilă că este "un om foarte rău".



"Am aflat că sunt un om foarte rău de la doamna Dăncilă. Chiar sunt un om rău că am pus-o pe listă în 2014. Dar un om rău, Liviu Dragnea, a pus-o prim-ministru", a afirmat Victor Ponta. AGERPRES