Victor Ponta îl cataloghează drept „slugă” pe prim-ministru

Liderul Pro România, Victor Ponta, l-a caracterizat, într-o postare pe contul său de socializare, pe premierul Ludovic Orban ca fiind „o slugă a tuturor intereselor din afară României, un individ care patronează înstrăinarea pădurilor şi grâului românesc, care vinde cetăţeni români ca să muncească pentru agricultura altora, în timp ce în ţară noastră culturile sunt distruse de seceta şi de nepăsarea criminală a propriilor guvernanţi”. Atacul virulent vine ca urmare a faptului că Guvernul nu a reacționat față de evenimenul neobișnuit de săptămâna trecută, de la Budapesta, când ministrul ungar de externe, Szijjártó Péter, l-a atacat pe ambasadorul român, Marius Lazurca, după ce acesta a trimis un mesaj de susţinere unei deputate a opoziţiei maghiare despre care afirmă că a fost atacată într-o dezbatere în Parlament, după ce a cerut explicaţii cu privire la materialele sanitare pe care Ungaria le-a trimis maghiarilor din România.

Ponta a scris, astfel, că un ambasador al României reprezintă statul şi poporul român. „Atunci când este atacat şi jignit de un oficial al altei ţări, consider că este obligația noastră să ne apărăm ambasadorul şi să cerem să fie respectat! (…)Niciodată, în perioada în care am fost prim-ministru, nu am acceptat că ambasadorii României să fie trataţi altfel decât aşa cum este normal pentru statutul şi prestigiul țării noastre! Respectul se impune şi se apară de fiecare ţară – şi România nu trebuie să accepte altceva. În faţa tăcerii ruşinoase a Guvernului PNL, simt nevoia să iau eu apărarea ambasadorului României la Budapesta în faţă unui atac total disproporţionat şi jignitor”, a arătat Victor Ponta.