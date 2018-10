Victor Ponta: În Anul Centenarului suntem cei mai dezbinaţi

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că, în anul Centenarului Marii Uniri, românii sunt dezbinaţi şi se ceartă cel mai mult.



"Fiind şi la Cluj, am vorbit şi voiam să transmitem mai departe, i-am rugat şi pe colegii mei să transmită o anumită dezamăgire legată de faptul că se încheie anul 2018... Mi-aduc aminte că în anul 2014 eram prim-ministru când am adoptat strategia, hotărârea de guvern privind Anul Centenar şi mă gândeam că în 2018 o să fim extraordinar de uniţi şi o să sărbătorim cu adevărat uniţi cei 100 de ani de România în forma sa completă. Se încheie anul 2018, cred că toată lumea e de acord că e anul în care am fost cei mai dezbinaţi, în care ne-am certat şi ne certăm cel mai mult, în care există o polarizare incredibilă, care aminteşte de anii 90", a spus Victor Ponta.



Reprezentanţii Pro România din judeţele Satu Mare, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Sălaj, Bihor, Mureş şi Cluj au avut, marţi, la Cluj-Napoca, o întâlnire de lucru, la care au participat Victor Ponta, Daniel Constantin, Sorin Câmpeanu, Nicolae Bănicioiu, Ioana Petrescu.



La conferinţa de presă au participat şi foştii miniştri Aurelia Cristea şi Ioan Rus. AGERPRES