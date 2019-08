Victor Ponta joacă rolul cioclului coaliției PSD-ALDE

Tensiuni fără precedent pe scena politică, după ce, ieri, Viorica Dăncilă nu s-a prezentat, la Vila Lac 1, la întâlnirea cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Întâlnirea avea drept scop tranșarea conflictelor interne din interiorul Coaliției de guvernare, conflicte care pot duce chiar la ruperea acesteia. În acest peisaj incert, Victor Ponta a ieșit la atacuri virulente împotriva președintelui PSD, afirmând că Dăncilă i-ar fi propus intrarea la guvernare a Pro România, după excluderea de la Palatul Victoria a miniștrilor ALDE. Premierul i-a replicat, acuzându-l pe Ponta de minciună.

Întâlnirea dintre Călin Popescu Tăriceanu și Viorica Dăncilă nu a mai avut loc, după ce liderul ALDE a așteptat degeaba la Vila Lac 1. Premierul s-a scuzat, acuzând probleme de sănătate și, conform unor surse, discuțiile ar fi fost doar amânate pentru perioada următoare. În fapt, această necorelare a acțiunilor celor doi lideri a afectat și ședința Coaliției de ieri, unde tensiunile s-au simțit, de asemenea. ALDE cere, în continuare, restructurarea Guvernului în Parlament și modificarea programului de guvernare, în timp ce PSD merge pe ideea unei remanieri simple, nefiind de acord cu alte măsuri.

Fostul premier aruncă gaz peste foc

Există toate premisele ca această Coaliție să se rupă, până la alegerile prezidențiale, în ciuda afirmațiilor Vioricăi Dăncilă, făcute public, conform cărora își dorește continarea guvernării în actuala formulă. Tensiunilor deja existente li se adaugă și “bețele prin gard” băgate de Victor Ponta. Liderul Pro România a scris, ieri, pe Facebook: “Doamna Dăncilă mi-a spus că îi dă afară pe ALDE și să îi iau eu paralamentarii. Și că îmi dă ce ministere doresc pentru Pro România. A insistat să mă vadă şi să mă convingă, deşi am fost foarte clar că nu cred şi nu mă interesează ofertele ei! Am încercat să îi explic cu toată răbdarea (pentru că nu părea să înțeleagă ce se întâmplă şi care este realitatea) că târguielile gen Piaţa de zarzavat din Videle sunt inutile şi că singura variantă de sprijin din partea Pro România este aceea în care restructurează tot Guvernul şi administraţia publică, vine cu un nou program de guvernare realist şi eficient, asigură stabilitatea şi predictibilitatea economică şi bugetară, renunţă la OUG care să modifice Codul Fiscal (…), renunţă la candidatura proprie la prezidentiale şi stabileşte împreună cu ALDE și Pro România un candidat comun, cu șanse reale de a merge în turul al doilea, o alternativă serioasă pentru Iohannis și Barna”.

Dăncilă, despre Ponta: mincinos și duplicitar

Replica Vioricăi Dăncilă a venit tot pe Facebook, aceasta acuzându-l pe liderul Pro România că are un stil “mincinos și duplicitar”, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care “nu am mai dorit să mai colaborăm. Neseriozitatea sa, dorința permanentă de a ieși în față prin orice mijloace, inclusiv prin neadevăruri, nu fac casă bună cu PSD. Este un om incapabil să construiască și știe doar să distrugă. Crin Antonescu a spus foarte clar motivul pentru care Ponta a distrus USL: este un om care are tot timpul o agendă ascunsă, croită nu pe interesele țării, ci pe interese personale. Eu nu fac astfel de trocuri politice «intri tu și îl dăm pe celălalt afară». Nu asta înseamnă politică pentru mine. Dacă domnia sa a făcut astfel de tranzacții tot timpul (inclusiv cu Traian Băsescu), fără consultarea colegilor de partid, care aveau ca scop să-și asigure scaunul, eu prefer deciziile luate în forurile partidului. Colegii mei și-au exprimat ferm, în CEx, opinia față de o alianță cu Pro România, și ei îl cunosc foarte bine pe Victor Ponta”, afirmă primul ministru.