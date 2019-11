Victor Ponta: Mihai Tudose a descoperit acum grija faţă de guvernare

Victor Stroe

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, îi reproşează europarlamentarului Mihai Tudose că "a descoperit grija faţă de guvernare", după ce acesta din urmă a adresat un apel către colegii săi de partid, dar şi din alte formaţiuni politice parlamentare, să voteze Cabinetul Orban.



"Dacă vă puneaţi întrebarea cine este 'negociatorul' cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în weekend să votăm cu PNL! Cel pentru care am muncit toţi să ajungă la Parlamentul European şi care ne-a minţit în faţă pe toţi că nu merge, doar candidează să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câştigat pe lista Pro România! E bine că măcar separăm apele, dar este greşeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările şi ticăloşiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puţini dar fără vânzători! Mihai Tudose a descoperit acum grija faţă de guvernare - tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea şi l-a lăsat pe premierul Japoniei singur prin Bucureşti! Şi tocmai el care a zis că rămâne alături de noi să lupte în Parlamentul României şi a plecat imediat la Bruxelles pentru cinci ani cu voturile noastre", a scris Ponta, luni, pe Facebook.



El a reiterat că nu va vota pentru Guvernul Orban.



"Este corect să nu votăm un guvern nelegitim, neprofesionist, instaurat cu metodele folosite de Traian Băsescu în decembrie 2009 şi care va genera un dezastru în 2020 exact cum a fost în 2010! Nu am votat Guvernul Cioloş şi mi-am asumat toate riscurile - aşa voi face şi acum! Pro România trebuie să fie un proiect politic pe termen lung, cu adevărat modern şi social democrat, nu voi lăsa ca această construcţie să fie folosită ca un vehicul de adus la putere PNL şi Ludovic Orban! Chiar dacă acum Pro România este sub un atac total, vom rezista şi vom fi mai buni şi mai puternici", a adăugat el.

AGERPRES