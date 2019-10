Victor Ponta nu susține Executivul PNL. Ludovic Orban a rămas fără 31 de voturi

Probleme serioase pentru Ludovic Orban, în încercarea sa de a instala, săptămâna viitoare, la Palatul Victoria, un guvern monocolor PNL condus chiar de el. Ultimele negocieri, care au avut loc, ieri, la Palatul Parlamentului, au eșuat, după ce lidrul Pro România, Victor Ponta, unul dintre cei mai importanți pioni care au contribuit la dărâmarea Cabinetului Dăncilă, i-a transmis președintelui PNL că partidul său nu va vota pentru învestirea unui Guvern PNL. În acest moment, fără voturile lui Ponta, Orban ar avea 228 din cele 233 de voturi necesare.

“Sunt la al patrulea mandat, am votat doar guverne despre care am crezut că au șanse să reușească. Nu am votat Guvernul Cioloș, spre deosebire de colegii din PSD. Nu vom vota acest guvern. Și probabil că și de această dată vom avea dreptate”, a declarat, ieri, Victor Ponta, după ce a ieșit de la negicierile cu Ludovic Orban. Liderul Pro România nu contestă dreptul liberalilor de a încerca să guverneze, însă fără sprijinul partidului său, care este unul de stânga. “Am fost premier patru ani cu o majoritate serioasă și tot a fost greu. Cum să guvernați fără majoritate și cu 5 partide care au interese total diferite și care nu se înțeleg nici măcar pe ce vor să anunțe?”, a adăugat Ponta. În acest sens, fostul premier susține că atât el, cât și colegii săi vor susține un guvern doar atunci când sunt convinși că proiectele, competența și profesionalismul sunt garantate pentru electoratul lor.

Ponta respinge acuzațiile apărute, chiar zilele acestea, în spațiul public, conform cărora, prin refuzul său de a vota instalarea unui guvern liberal, susține în funcție Cabinetul interimar Dăncilă. “E un sofism cu care încercați să ne obligați. Am votat moțiunea pentru ca Guvernul Dăncilă era unul incompetent. Asta nu înseamnă că o să votăm un alt guvern", a a conchis acesta.

Orban este disperat. Îi lipsesc între 5 și 12 voturi

În replică, premierul desemnat, Ludovic Orban, spune că oricum nu dorea să guverneze alături de Ponta, căruia îi ceruse totuși cele 31 de voturi pe care partidul le are. “Lucrurile sunt foarte simple. Cine nu votează guvernul PNL este cu PSD și Dăncilă și se face coresponsabil pentru păstrarea acestei rămășițe de guvern nociv, care ia decizii pe ultima sută de metri și angajează chetuieli pentru care nu sunt bani. Cine nu votează învestirea guvernului devine responsabil pentru existența unui guvern care să aibă legitimitate și să ia măsuri pentru România", a declarat Orban.

Conform calculelor “Jurnalul”, Orban s-ar putea baza, în acest moment, pe maximum 228 de voturi, deși doar 221 ar fi absolut sigure, din cele 233 necesare. Asta, dacă toată Opoziția (PNL, ALDE, USR, UDMR, PMP, Minoritățile Naționale și independeții) și-ar da votul de încredere. Pe de cealaltă parte, PSD și Pro România, împreună cu patru foști membri ALDE, dețin majoritatea absolută în Parlament, având 236 de voturi.

Ciolacu i-a dat cu flit premierului desemnat

Orban ar fi vrut să se întâlnească ieri cu prepedintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a discuta despre asigurarea cvorumului pentru ședința de Plen în care se va vota înscăunarea sa la Palatul Victoria, în condițiile în care PSD a anunțat că nu va participa la aceste lucrări. Însă Marcel Ciolacu nu a răspuns invitației premierului desemnat, anuțând că nu se află în București. “Voi transmite o scrisoare preşedinţilor celor două camere în care voi propune un calendar de învestitură cât mai rapid. Luni sau marţi să fie audierea miniştrilor, iar miercuri să fie votul de învestitură", a precizat Ludovic Orban.