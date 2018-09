Victor Ponta: PSD va rămâne partidul care a bătut Diaspora şi a gazat oamenii în Piaţa Victoriei

PSD va fi timp de cel puţin 10 ani partidul care a bătut Diaspora în Piaţa Victoriei şi a gazat oameni, a declarat marţi, la Buzău, preşedintele Pro România, Victor Ponta, care a susţinut că primul lucru pe care ar trebui să-l facă viitorul lider al PSD este să-şi ceară scuze pentru ce s-a întâmplat pe 10 august.



"Am fost membru PSD 16 ani, până m-a dat Dragnea afară, n-am văzut niciodată această ură pe care o simt acum, ura este contra lui Dragnea, dar se duce la PSD. Numerele faimoase de înmatriculare nu erau cu Dragnea, erau cu PSD. Foarte mulţi oameni spun au votat PSD 20 de ani, dar nu vor mai vota niciodată după ce am văzut ce se întâmplă. Plus că sunt lucruri foarte grave, cum a fost chestiunea din 10 august. M-am înscris în PSD în 2001 şi tot mi-au reproşat oameni, la 10 ani după evenimente, că m-am înscris în partidul vinovat de mineriade", a spus Ponta.



În opinia sa, din punct de vedere politic acest efect va dura mult timp de acum înainte "dacă ministrul Carmen Dan va fi ţinută în continuare în braţe de actuala conducere a PSD".



"Dacă mâine nu ar mai fi Dragnea preşedinte la PSD şi ar fi oricine altcineva, primul lucru pe care ar trebui să-l facă este să îşi ceară scuze pentru ce s-a întâmplat pe 10 august. Acesta este primul lucru, dar nu văd astăzi în PSD un lider capabil de aşa ceva", a precizat Victor Ponta.



Fondatorul Partidului Pro România, Victor Ponta, a participat marţi la Buzău la o întâlnire regională alături de zeci de membri şi simpatizanţi din patru judeţe. AGERPRES