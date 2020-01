Victor Ponta: Sper şi cred ca Sorin Grindeanu să oblige PSD-ul să se reformeze

Liderul Pro România, Victor Ponta, şi-a exprimat vineri, la Reşiţa, speranţa că Sorin Grindeanu va reuşi să oblige PSD să se reformeze, acesta fiind motivul pentru care nu a încercat atragerea sa în partidul pe care îl conduce.



"Pentru că (nu a încercat atragerea lui Sorin Grindeanu în Pro România - n.r.) eu vreau şi sper şi cred ca Sorin Grindeanu să oblige PSD-ul să se reformeze. După cum ştiţi, am o relaţie foarte bună cu Sorin Grindeanu (...) dar eu sper ca Grindeanu să-i forţeze pe cei din PSD să facă o reformă adevărată. De altfel, ieri, când a fost la întâlnirea PSD, asta a şi spus Grindeanu: vin în PSD dacă se schimbă lucrurile, nu aşa. Că, altfel, ce să facă, să vină în PSD alături de cei care l-au dat afară? Şi care îl făceau securist şi omul lui Iohannis? (...) Deci, asta e ideea. Sper ca Sorin Grindeanu să aibă succes în ideea de a reforma cu adevărat PSD-ul, ceea ce nu-i uşor deloc. Eu ştiu în 2010 ce greu mi-a fost, dar acum e cred că e şi mai greu decât în 2010", a declarat Victor Ponta.



Acesta a spus că s-ar bucura dacă Sorin Grindeanu va reuşi să fie un factor de reformă în PSD, pentru că dacă acest lucru se întâmplă, stânga ar mai puternică.



"Sper sincer şi îmi doresc să aibă succes şi să fie un factor de reformă în PSD. Pentru că dacă PSD se schimbă şi îşi asumă ce s-a făcut rău în ultimii trei ani, schimbă oamenii vinovaţi pentru ultimii trei ani, nu doar Dragnea şi Dăncilă, că nu au fost doar Dragnea şi Dăncilă, a fost o gaşcă întreagă de indivizi care au fost lângă Dragnea, după aia lângă Dăncilă, acum s-au lipit toţi lângă Ciolacu, dacă reuşesc lucrul acesta, m-aş bucura. Nu o să fiu niciodată anti PSD-ist, dacă suntem pe stânga uniţi, o să fim mai puternici, dar asta depinde doar de PSD, nu de noi. Altfel, aşa, să ne facem că am uitat toţi şi să ne pupăm din nou cu PSD-ul, nici vorbă (...) Altfel am relaţii foarte bune şi cu Sorin Grindeanu şi cu Marcel Ciolacu şi cu alţi oameni din PSD, dar dacă nu se schimbă PSD-ul, nu putem fi împreună", a arătat Victor Ponta.

www.agerpres.ro