VIDEO. Guvernul se reunește în ședință. Orban: Ședința de astăzi are un singur punct pe ordinea de zi

Guvernul se reunește în ședință, pe ordinea de zi fiind și proiectul de lege care pune în acord cu recomandările Curții Constituționale textele normative referitoare la carantină, izolare și internare obligatorie.

„Şedinţa de astăzi are un singur punct pe ordinea de zi şi anume Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. V-o spun că exista bază legală şi înainte pentru toate măsurile pe care le-am luat. Şi îmi pun aşa o întrebare, unde am fi fost, dacă nu am fi putut să luăm aceste măsuri de izolare la domiciliu şi de introducere în carantină instituţionalizată ? (...) Astăzi trebuie să dezbatem şi să aprobăm acest proiect de lege, îl vom transmite la Parlament, voi solicita Parlamentului dezbaterea în procedură de urgenţă, astfel încât cât mai repede posibil să restituim baza legală în urma deciziei Curţii Constituţionale care să ne permită să putem să combatem eficient şi să avem la dispoziţie toate instrumentele pe care le au toate celelalte ţări", a afirmat, luni, Orban, la începutul ședinței de Guvern.

Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei din 25 iunie prin care a declarat ca fiind neconstituțională starea de carantină și internarea obligatorie.

Astfel, potrivit CCR, textele de lege privind internarea obligatorie și carantina sunt neconstituționale deoarece sunt lipsite de claritate și previzibilitate, au un caracter incert și dificil de anticipat și nu oferă garanții privind respectarea unor drepturi și libertăți fundamentale.

Mai mult, CCR motivează că instituirea carantinei prin OUG reprezintă o privare de libertate și o restrângere a drepturilor fundamentale.