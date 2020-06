VIDEO. Klaus Iohannis: Guvernul va veni cu inițiativa legislativă pentru a repara legile justiției

UPDATE. Principalele declarații: „Am avut o ședință de lucru cu premierul Orban și ne-am concentrat pe două teme extrem de importante: fondurile europene și legile justiției.”

„Fondurile europene: Este în discuție o propunere a Comisiei Europene pe care noi o găsim bună. Fondurile anuale vor fi discutate la pachet cu fonduri pentru revigoararea economică. Vom beneficia și noi de mai multe fonduri europene decât am avut în plan înainte de criză. Acum se vehiculează multe variante, multe sume. În realitate, avem de a face cu un proiect al Comisiei prin care i se alocă fonduri importante, dar urmează negocieri. Acest proiect nu e definitiv, va fi negociat între liderii statelor și ulterior în parlamentele naționale și în Parlamentul European. Vreau să subliniez: noi am analizat toate oportunitățile, vom investi banii în proiecte importante, nu doar revigorarea economică, vor primi și firmele posibilitatea de a folosi acești bani, dar vom investi în autostrăzi, linii de cale ferată, proiecte de energie regenerabilă. Vom atrage fonduri europene substanțiale pe care le vom investi în beneficiul României.”

„A doua chestiune: legile justiției. Am urmărit, poate și dumneavoastră, în spațiul public a început o discuție ciudată. În PSD încep să își plătească polițe. Au fost câteva așa numite dezvăluiri când PSD a atacat violent justiția, când PSD a atacat violent legile justiției. Din fericire, am reușit să oprim o parte din aceste atacuri, eu am reușit să duc legile la CCR. Cert e că cel mai important pas a fost făcut de români: acum un an de zile când i-am chemat la urne la referendumul pentru justiție, au venit în număr mare și au spus clar: stop acestei proceduri de măcelărire a legilor justiției. PSD a încercat să pună piciorul pe justiție. PSD e partidul care a încercat să frângă independența justiției, așa ceva nu se poate! Faptul că acum își plătesc polițe este o chestiune care ține de cancan, dar pentru omul de rând și pentru România nu iese nimic de aici. Fapt este ca legile justiției trebuie reparate și asta a fost discuția avută cu premierul. Este nevoie de un pas hotărât și curajos. Guvernul va veni cu inițiativa legislativă pentru a repara legile justiției. Trebuie să ducem la bun sfârșit ce am început acum un an de zile la referedum, când am oprit măcelărirea legilor justiției, dar ele sunt ân funcțiune, sunt imperfecte, trebuie continuată procedura. Săptămâna viitoare vor avea loc consultări, și eu voi avea consultări, Guvernul va lucra la proiecte de legi și vor fi înaintate Parlamentului pentru a fi reparate aceste legi ale justiției pentru a fi în conformitate cu ce doresc românii și s-au exprimat foarte clar la referendum.”

„Nu pot să închei fără să fac o mențiune despre epidemia cu care în continuare ne confruntăm: am luat măsuri de relaxare și vom lua în continuare, însă atrag atenție, virusul este încă în societate. E foarte important să fim conștienți de așa numita nouă normalitate, încercăm să relaxăm cât mai mult restricțiile, însă e clar că acum răspunderea revine fiecărui român. Purtatul măștii, distanțarea, spălatul pe mâini, rămân extrem de importante pentru a nu pierde contolul acum la sfârșitul epidemiei.”

Declarație de presă susținută de Președintele României, Klaus Iohannis. Publicată de Guvernul României pe Miercuri, 3 iunie 2020

-------------------------------------------

Știre inițială. Președintele României, Klaus Iohannis, susține o declarație de presă începând cu ora 14:10, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială.