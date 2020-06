VIDEO. Klaus Iohannis: Sunt îngrijorat pentru că am văzut în ultimele zile, în fiecare zi, un număr mare de noi pacienți infectați cu noul virus

UPDATE. Principalele declarații: „Este impresionant ce am văzut astăzi împreună, aceste patru tiruri, fiecare are o funcțiune completă de secție ATI, cu toată aparatura necesară. Aceste unități vor putea fi folosite acolo unde este nevoie și acum pentru pacienții cu COVID și, totuși, îmi permit să sper că vor fi din ce în ce mai puțini, dar și pentru orice alte situații. Este, pe de altă parte, rezultatul unui parteneriat, achiziția și dotarea acestor unități mobile de ATI este rezultatul unei colaborări între autoritățile statului, mediu privat, firme, fundații, persoane fizice, voluntari. Am vizitat aceste unități. Mi s-au prezentat dotările, sunt dotări de ultimă oră și sunt convins ca atunci când va fi nevoie de ele vor fi extrem de utile.”

„Nu pot să nu menționez epidemia, cu ocazia căreia s-a realizat acest proiect. Sunt îngrijorat pentru că am văzut în ultimele zile, în fiecare zi, un număr mare de noi pacienți care sunt infectați cu noul virus și astăzi sunt peste 300 de persoane care au fost detectate cu acest virus. Cred că este cazul să subliniez din nou câteva lucruri: s-a renunțat la multe restricții, dar trebuie să fiu foarte clar. Virusul nu pleacă dacă votează sau nu Parlamentul. Am constat că în zona politică apar afirmații și poziții dintre cele dintre cele mai ciudate și nepotrivite pentru această perioadă. Dragi români, feriți-vă de virus.”

„Au rămas în vigoare măsuri simple, de bun simț și foarte importante. Masca vă protejează și îi protejează pe ceilalți. Distanța, igiena mâinilor. Noi nu dorim să reimpunem măsuri de restricție fiindcă ne dorim să revigorăm activitatea economică să redăm românilor o viață cât de cât normală, dar această nouă normalitate nu poate să fie un succes fără respectarea actor norme minimale, dar foarte importante.”

„În ceea ce privește sesizarea CCR de către PSD: Guvernul a procedat conform legii, dacă cineva din Parlament are altă părere, are dreptul constituțional. Felul în care a procedat Guvernul este și legal și oportun, e o abordare utilă, corectă, de bun simț. Abordarea așa-zisei opoziții din Parlament se bazează pe o abordare de tip elecolaist. PSD încearcă să mai câștige niște voturi și nu face decât să inducă nesiguranță. Să vii cu o moțiune în criză sanitară mi se pare greșit și lipsit de bun simț și fundament. Acuzațiile sunt nefondate. Pentru ce să demiți Guvernul? Pentru că a luat măsurile la timp? E total lipsit de sens și de bun simț politic. Guvernul a venit și a făcut un buget bun, a gestionat situația de criză foarte bine, are un program economic sănătos. Acest guvern a făcut infinit mai mult decât se aștepta de la el. Vreau sa avem o conformare cu restricțiile pe care le avem, sunt puține și de bun simț. Nu vrem reinstaurearea unor noi restricții. Să facem ce ne spun specialiștii. Revenirea la starea de urgență este ultima soluție, dacă vedem că vom face nu funcționează.”

